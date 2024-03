Pech für Christoph Krenn. REUTERS/CLAUDIA GRECO

Verbier – Für Christoph Krenn ist nach einem schweren Sturz im Europacup-Super-G in Verbier (SUI) die Saison vorbei. Der 29-jährige Niederösterreicher zog sich im linken Bein einen Bruch des Schienbeinkopfes sowie einen Kreuz- und Außenbandriss zu. Er wird am Samstag im AUVA Unfallkrankenhaus Graz operiert. Wie lange Krenn ausfallen wird, steht noch nicht fest.

In der Saison 2019/20 hatte Krenn mit Pfeifferschem Drüsenfieber zu kämpfen, 2021 musste er wegen eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule operiert werden. Sein bislang bestes Weltcupergebnis hatte er 2018 beim Super-G in Beaver Creek mit hoher Startnummer geholt. Damals fuhr er überraschend auf Platz sechs.

"Die Diagnose ist natürlich ein Schock für uns alle. Christoph hat sich super zurück gekämpft und ist zuletzt im Super-G Weltcup zweimal stark in die Punkteränge gefahren. Im Europacup hatte er ebenfalls noch Chance auf einen Fixplatz in den Speed-Disziplinen", sagte Cheftrainer Marko Pfeifer, der von einer "dramatischen Verletzung" sprach. (APA, 9.3.2024)