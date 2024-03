Jannik Sinner bleibt auf der Siegerstraße. USA TODAY Sports via Reuters Con

Indian Wells (Kalifornien) – Australian-Open-Sieger Jannik Sinner hat am Freitag beim Masters-1000-Turnier mühelos die dritte Runde erreicht, Carlos Alcaraz brauchte überraschend drei Sätze. Während der Italiener beim 6:3,6:0 über den Australier Thanasi Kokkinakis souverän seine Siegesserie prolongierte und auf 13 erhöhte, kam Titelverteidiger Alcaraz gegen Sinners Landsmann Matteo Arnaldi beim 6:7(5),6:0,6:1 erst im zweiten Satz auf Touren. Ausgeschieden ist Altstar Andy Murray, der gegen Andrej Rublew mit 6:7(3),1:6 verlor.

Sinner ließ sich nach nun 26 Siegen in seinen jüngsten 27 Matches nicht als unbesiegbar bezeichnen. "Ich bin nicht unschlagbar, sondern nur gut vorbereitet", erklärte der Südtiroler. Alcaraz' Bilanz war nach seinem Auftaktmatch freilich nicht so zufrieden. "Ich war im ersten Satz nervös. Das bewirkt bei mir, dass ich weniger Energie habe. Aber im zweiten und dritten Satz war das ganz anders."

Bei den Frauen sorgte die kürzlich von ihrer Babypause zurückgekehrte Deutsche Angelique Kerber für ihren bisher größten Erfolg nach dem Comeback. Die 36-jährige frühere Nummer eins der Welt bezwang die Weltranglisten-Zehnte Jelena Ostapenko (LAT) mit 5:7,6:3,6:3. Es war ihr erster Sieg über eine Top-Ten-Spielerin seit 2021.

"Natürlich gibt es mir Selbstvertrauen jetzt auch gegen eine Top-10-Spielerin gewonnen zu haben", sagte Kerber. Nach vielen Aufs und Abs in dem Duell sei es ihr gelungen, das zweite Match in Serie zu gewinnen. Es helfe ihr sehr, "zu wissen, dass ich in wichtigen Momenten stark sein kann".

Wie stark Iga Swiatek drauf ist, zeigte die Weltranglisten-Erste aus Polen beim 6:3,6:0 über die US-Amerikanerin Danielle Collins. Deren Landsfrau Katie Volynets überraschte mit einem 6:4,6:4 gegen die Weltranglisten-Sechste Ons Jabeur (TUN). Gar nicht am Start war die Nummer vier im WTA-Ranking: Elena Rybakina musste wegen Magenproblemen für Indian Wells passen. (APA/Reuters, 9.3.2024)