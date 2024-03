Julia Scheib auf Kurs zu einem Spitzenplatz. AP/Alessandro Trovati

Aare – Julia Scheib hat sich im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Aare wacker geschlagen. Die 25-jährige Steirerin verlor auf die mit 1:10,94 Minuten führende Schwedin Sara Hector 1,45 Sekunden und lag damit vorerst auf Platz fünf. Mit 0,61 Sekunden Rückstand kam die Schweizerin Lara Gut-Behrami der zur Halbzeit führenden Schwedin am nächsten. Die Italienerin Federica Brignone hatte als Dritte bereits 1,16 Sekunden Rückstand ausgefasst.

Pech hatte Katharina Liensberger, die nach einem Übergang einfädelte und zu Sturz kam. Sie dürfte sich nicht schwerer verletzt haben, konnte hernach selbst abfahren, klagte im Zielbereich aber über Kopfschmerzen.

Zweitbeste Österreicherin war Franziska Gritsch, die mit 2,46 Sekunden Rückstand knapp hinter den Top-Ten lag. Im Finale (ab 13.30 Uhr, live auf ORF 1) werden auch Stephanie Brunner (2,97) als 14., Ricarda Haaser (3,59) als 19. und Elisabeth Kappaurer (3,81) als 24. dabei sein.

Katharina Truppe, Elisa Mörzinger und Viktoria Bürgler (Weltcupdebüt) verpassten bei anspruchsvollen winterlichen Bedingungen auf kompakter Piste die Qualifikation für die Entscheidung. Lisa Hörhager rutschte aus.

Gut-Behrami ist mit 135 Punkten Vorsprung in den hohen Norden zum vorletzten Riesentorlauf des Weltcup-Winters gekommen. Rang zwei würde ihr auf jeden Fall reichen, um sich schon vor dem Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm erstmals die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin zu sichern. Auch im Gesamtweltcup könnte angesichts von mehr als 300 Punkten Vorsprung der Schweizerin auf Brignone bereits die Entscheidung fallen.

Am Sonntag steht in Aare noch ein Slalom (10:30 bzw. 13:30 Uhr, live auf ORF 1) auf dem Programm. Es ist das letzte Rennen vor dem Weltcupfinale. (honz, APA, 9.3.2024)