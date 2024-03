Dabei blieb er mit seinem Fingerring an einer Metallschiene hängen und es kam zu dem schweren Unfall

Der Schüler war mit seiner Klasse auf der Heimreise von einem Ausflug. (Symbolbild) imago images//Christoph Hardt

Eben im Pongau – Ein 13-jähriger Jugendlicher hat sich Freitagnachmittag bei einer Autobahnraststätte in Eben im Pongau seinen Ringfinger der rechten Hand komplett abgetrennt. Der Bursch sprang in die Höhe und wollte mit der flachen Hand ein Verkehrszeichen abklatschen. Dabei blieb er mit seinem Ring an einer Metallschiene hängen und es kam zu dem schweren Unfall, berichtete die Polizei.

Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Salzburg geflogen. Der Schüler gehörte zu einer italienischen Schulklasse, die sich auf der Heimreise von einem Ausflug befand. Die begleitenden Lehrer verständigten die Eltern. (APA, 9.3.2024)