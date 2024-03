Bei der "Großen Chance" des ORF wird seit Freitagabend nicht nur gesungen, sondern auch getanzt. Bei der Premiere des runderneuerten ORF-Showformats waren im Schnitt laut Teletest 529.000 Menschen dabei. Mit 22 Prozent Marktanteil schaute gut ein Fünftel des gesamten Fernsehpublikums am Freitag-Hauptabend in Österreich ""Die große Chance – Let’s sing and dance". Vom (raren) TV-Publikum unter 30 Jahren waren 27 Prozent dabei. Fünf Formationen sind nach dem voraufgezeichneten Start weiter.

Ashleighs Juniors Team ist einen Schritt weiter zu 50.000 Euro Preisgeld in der ORF-Show "Die große Chance - Let's sing and dance". ORF / Roman Zach-Kiesling

50.000 Euro

Die Auftritte bewerteten in dieser Runde Missy May, Barbara Meier und Thorsteinn Einarsson als Jurymitglieder. Sie vergaben ihre Direkt-Tickets an die Tanzgruppe Dance Industry aus Kärnten (Barbara Meier), die Band KGW3 aus Oberösterreich (Thorsteinn Einarsson) und die FRK Dance School aus Vorarlberg (Missy May). Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an das Gesangs-Duo Anja und Jana Starlinger und die Tanzgruppe Ashleighs Junior Team.+

Die neue "Große Chance" ist auf zehn Folgen angelegt. Kommenden Freitag geht es weiter in ORF 1. Die Live-Semifinalshows gibt es ab 26. April in ORF 1, das Finale findet am 17. Mai statt. Preisgeld: 50.000 Euro.

Die "Sing and Dance"-Variante ist das dritte Leben der "Großen Chance" im ORF. Shows unter dem Titel gab es schon in den 1980ern und ab 2011 im ORF. (red, 9.3.2024)