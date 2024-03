Dritter im kurzen Rennen über elf Runden in Lusail wurde Aprilia-Fahrer Espargaro. Martín startet im Hauptrennen am Sonntag von der Pole Position

Lusail – Der Spanier Jorge Martín hat beim Saisonauftakt der MotoGP in Katar den Sprint gewonnen. Der Ducati-Pilot setzte sich am Samstag knapp vor dem Südafrikaner Brad Binder (+0,548 Sek.) vom österreichischen Motorrad-Rennstall KTM durch, Dritter im kurzen Rennen über elf Runden in Lusail wurde Aprilia-Fahrer Aleix Espargaro (+0,729). Titelverteidiger Francesco Bagnaia musste sich auf seiner Ducati mit dem vierten Platz begnügen.

Superstar Marc Marquez landete bei seinem ersten Renneinsatz auf einer Ducati auf Rang fünf, das spanische KTM-Supertalent Pedro Acosta (19) wurde bei seinem Debüt für GasGas Tech3 Achter.

Im Qualifying zuvor hatte sich Martín auch die Pole Position für das Hauptrennen am Sonntag (18.00 Uhr/live ServusTV, Sky) gesichert. Binder fuhr die viertschnellste Zeit und war damit schneller als Bagnaia (5.) und Marc Marquez (6.). Acosta holte sich den achten Startplatz. Der zweite KTM-Pilot Jack Miller, im Sprint Zehnter, reihte sich auf Platz elf ein. (APA, 9.3.2024)