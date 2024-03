Die "Eagles" kassierten in der 96. Minute das 1:1 gegen Luton. Manchester United gewann gegen Everton nach zwei Elfmetertoren 2:0

Oliver Glasner erlitt in der 96. Minute eine Enttäuschung. REUTERS/TONY OBRIEN

London – Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace einen wichtigen Sieg im Kampf um den Verbleib in der englischen Fußball-Premier-League verpasst. Die "Eagles" führten am Samstag vor Heimpublikum gegen den Drittletzten Luton Town durch einen Treffer von Jean-Philippe Mateta (11.) lange mit 1:0, mussten aber in der 96. Minute durch Cauley Woodrow noch den Ausgleich hinnehmen und liegen damit als 14. nach Verlustpunkten gerechnet weiterhin fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Glasner hält nach drei Partien bei einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Kurz zuvor hatte Manchester United einen 2:0-Heimsieg über Everton eingefahren und dadurch Rang sechs gefestigt. Bruno Fernandes (12.) und Marcus Rashford (36.) jeweils aus Elfmetern scorten für den Rekordmeister. (APA, 9.3.2024)