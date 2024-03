Die Bullen stellten in der "best-of-seven"-Serie auf 3:1. Bereits am Montag können sie vor eigenem Publikum den Semifinalaufstieg fixieren

Salzburg jubelt. IMAGO/Daniel Scharinger

Linz – Red Bull Salzburg steht in der ICE-Eishockeyliga vor dem Einzug ins Halbfinale. Die "Bullen" gewannen am Samstag bei den Black Wings Linz mit 3:2 (2:1,1:1,0:0) und stellten im Viertelfinale in der "best-of-seven"-Serie auf 3:1. Bereits am Montag finden die Salzburger vor eigenem Publikum den ersten Matchpuck vor.

Die Gäste erwischten in der Linzer Eisarena einen Blitzstart. Bereits nach acht Sekunden versenkte Lucas Thaler den Puck im Netz. Die Black Wings erholten sich rasch von dem frühen Schock und glichen durch Emilio Romig aus (2.). Nach turbulentem Beginn bescherten den "Bullen" zwei Powerplay-Tore von Chay Genoway (7.) und Drake Rymsha (27.) den wichtigen Auswärtserfolg. Für die Linzer war der Treffer von Graham Knott zu wenig (21.), auch weil sie im Schlussdrittel aus zwei Überzahl-Gelegenheiten kein Profit schlagen konnten. (APA, 9.3.2024)