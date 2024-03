Mikaela Shiffrin schnell wie eh und je. AFP/TT News Agency/PONTUS LUNDAH

Åree – Mikaela Shiffrin hat am Samstag im ersten Durchgang des Slaloms in Åre einmal mehr ihre Klasse demonstriert. Obwohl die US-Amerikanerin erst ihr Comeback nach Verletzungspause gab und im Vorfeld spekuliert wurde, ob sie denn überhaupt schon wieder hundertprozentig fit sei, fuhr sie schon wieder eine Bestzeit. Sie führt in 49,94 Sekunden zwei Hundertstel vor der Schweizerin Michelle Gisin und 0,11 Sekunden vor der Kroatin Zrinka Ljutic. Sie liegt damit auf Kurs zu ihrem 96. Weltcupsieg.

Hinter der Deutschen Lena Dürr (+0,24) reihten sich mit Katharina Huber und Katharina Gallhuber die schnellsten Österreicherinnen auf den Rängen fünf und sechs ein. Mit Katharina Liensberger (0,96) als Achter sind gleich drei ÖSV-Läuferinnen auf Top-Ten-Kurs. Die Vorarlbergerin erlitt bei einem Sturz im Riesentorlauf am Samstag eine Hüftprellung und klagte zudem über Kopfschmerzen, bekam aber grünes Licht für einen Start am Sonntag.

"Ich genieße es, zurück zu sein. Auch mein Knie hält gut", sagte Shiffrin gut gelaunt bei Sonnenschein im ORF. "Ich fühle mich wirklich gut, aber die Praxis und die Energie fehlen noch ein bisschen." Sie habe nur vier normale Slalom-Sessions in den vergangenen sieben Wochen gehabt, erzählte sie in Aare, wo sie ihren ersten Sieg und den Rekordsieg gefeiert hat.

Im Slalom-Weltcup führt Shiffrin mit 630 Punkten 125 Zähler vor der verletzten Slowakin Petra Vlhova und 188 vor Dürr. Bei nach Åre nur noch einem ausstehenden Slalom (beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm) kann Shiffrin den Gewinn der kleinen Kristallkugel bereits heute fixieren. Sieben Kugeln für die Slalomwertung hat sie bereits im Trophäenregal. Den sechsten Gewinn des Gesamtweltcups muss sie mit 445 Punkten Rückstand auf die führende Schweizerin Lara Gut-Behrami abschreiben.

Franziska Gritsch (33) verpasste die Qualifikation für das Finale der besten 30 ebenso wie Lisa Hörhager (36.) und Maja Waroschitz (48.). Katharina Truppe fädelte ein. Die Entscheidung geht ab 13.30 Uhr (live in ORF 1) in Szene. (honz, APA, 10.3.2024)