Canucks deklassieren Jets und bleiben an der Spitze der Western Conference – Siege auch für Rangers, Panthers und Stars

Action in Vancouver. USA TODAY Sports via Reuters Con

Vancouver - Die Vancouver Canucks sind in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL momentan nicht zu stoppen. Die Mannschaft deklassierte im kanadischen Duell die Winnipeg Jets mit 5:0. Das Spitzenspiel zwischen dem Leader und dem Drittplatzierten in der Western Conference war eine überraschend klare Angelegenheit. Das Heimteam führte bereits nach dem Startdrittel 3:0. Es war der vierte Sieg der Canucks in Serie.

Siege gab es auch für andere Division-Leader: Die New York Rangers ließen den St. Louis Blues beim 4:0 ebenso keine Chance, wie die Florida Panthers beim 5:1 den Calgary Flames. Und auch die Dallas Stars waren erfolgreich, gewannen 4:1 bei den Los Angeles Kings.

Schlecht geht es hingegen den Chicago Blackhawks. Das 1:4 bei den Washington Capitals war bereits die achte Niederlage in den jüngsten neun Spielen. Da die San Jose Sharks gegen die Ottawa Senators 2:1 gewannen, sind die Blackhawks nun alleiniges Schlusslicht der Liga. Schlimm erwischt hat es am Samstag die Philadelphia Flyers, die bei Tampa Bay Lightning gar mit 0:7 unter die Räder kamen. (APA, Reuters, 10.3.2024)