Der GAK ist nicht zu stoppen. APA/ERWIN SCHERIAU

Wiener Neustadt - Der GAK hat im kleinen Grazer Derby gegen Sturm Graz II knapp die Oberhand behalten. Der überlegene Zweitliga-Tabellenführer setzte sich in Wiener Neustadt nach knapp 70-minütiger Überzahl mit 1:0 (0:0) durch. Kapitän Milos Jovicic glückte per Kopf der entscheidende Treffer (48.). Sturms Simon Nelson flog nach einer Notbremse gegen Daniel Maderner in der 21. Minute mit Rot vom Platz.

Die Admira hat bereits am Samstag gegen den Vorletzten FC Dornbirn einen 1:0-Heimsieg gefeiert. Den entscheidenden Treffer erzielte David Puczka in der 68. Minute.

Der GAK trohnt nach 19 Runden mit elf Punkten Vorsprung auf Leoben an der Tabellenspitze. Sturms zweite Mannschaft ist als Tabellen-14. weiter akut abstiegsgefährdet. Auch den ersten Saisonvergleich hatte der GAK mit 1:0 für sich entschieden. (APA, 10.3.2024)

Ergebnisse 2. Liga - 19. Runde:

Freitag

SV Lafnitz - FAC Wien 2:1 (1:1)

Schwarz-Weiß Bregenz - FC Liefering 1:1 (0:0)

SKN St. Pölten - Kapfenberger SV 2:0 (0:0)

SV Stripfing - SKU Amstetten 0:2 (0:1)

Vienna - SV Horn 1:2 (0:2)

DSV Leoben - SV Ried 1:0 (0:0)

Samstag

FC Admira - FC Dornbirn 1:0 (0:0)

Sonntag

SK Sturm Graz II - GAK 0:1 (0:0)