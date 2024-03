Die mehrfach ausgezeichnete Serie hat alles, was Polit-Junkies entzückt. Sie glänzt durch beißende Kritik, ohne die Demokratie in Europa infrage zu stellen

Samy kommt wieder. Das ist eine gute Nachricht. Die ARD hat vor kurzem angekündigt, mit den Dreharbeiten für die vierte Staffel der deutsch-französisch-belgischen Serie Parlament, die auch auf Netflix läuft, zu beginnen. Im Oktober 2024 sollen die neuen Folgen ausgestrahlt werden.

Xavier Lacaille als Samy in der Serie "Parlament". WDR/Jo Voets

Parlament hat alles, was Polit-Junkies entzückt: detailliertes Hintergrundwissen über die Gesetzwerdungsprozesse in Brüssel und Straßburg, Abgeordnete mit und ohne Charakter, ebenso intelligente wie trickreiche Assistenten, ein bisschen Liebe – und Eamon, den Allwissenden, der das Sekretariat des Fischereiausschusses im Europäischen Parlament leitet. Er hat stets ein kluges Zitat auf den Lippen und ist auch sonst sehr hilfreich, vor allem für Samy Kantor, den jungen Assistenten, der mit hohen Idealen ins Hohe Haus Europas stolpert – und dort der Ignoranz, dem Desinteresse und dem Unwissen "seines" Abgeordneten, des Zentristen Michel Specklin, begegnet.

PARLAMENT | Staffel 3 | Offizieller Trailer Deutsch (2023)

Studio Hamburg Serienwerft

Dieser wiederum macht, gegen jede Wahrscheinlichkeit, Karriere und wird Parlamentspräsident – eben weil er niemandem durch eigene Ambition gefährlich werden kann.

Die mehrfach ausgezeichnete Serie (unter anderem mit dem Grimme-Preis 2021) glänzt nicht nur durch teils beißende Kritik an den herrschenden Zuständen im EU-Parlament. Sie stellt die Demokratie in Europa in keiner Sendesekunde infrage. Das macht sie nicht nur vergnüglich, sondern auch lehrreich. Die durchwegs hervorragenden internationalen Schauspieler und skurril-treffenden Dialoge tun ein Übriges für den Erfolg der Serie. Soll noch einer sagen, die EU sei langweilig. (Petra Stuiber, 10.3.2024)