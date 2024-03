"Re: Die letzten "Griechen" der Türkei", "The Dark Knight", "Columbo: Lösegeld für einen Toten - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Die letzten "Griechen" der Türkei Die kleine Gemeinschaft der Rum sind türkische Staatsbürger mit griechischer Muttersprache. Die Volksgruppe, die bis heute an ihrer eigenen Kultur festhält, ist bedroht. Anfang des vergangenen Jahrhunderts gab es noch über eine Million von ihnen, mittlerweile soll es nur noch knapp 2000 von ihnen geben. Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Zwei rechnen ab (Gunfight at the O.K. Corral, USA 1957, John Sturges) Burt Lancaster als Marshall Wyatt Earp trifft auf Kirk Douglas als zynischen, versoffenen Doc Holiday. Klassische Westernballade, souverän inszeniert von Regiekönner John Sturges. Bis 22.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Hudson River – Der Fluss zwischen Wildnis und Skyline Der Hudson River ist weit mehr als ein Industriegewässer vor der Skyline Manhattans. Die Doku zeigt den 500 Kilometer langen Fluss, der in den Adirondack Mountains entspringt, auch als Naturparadies. Bis 21.00, 3sat

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan (Oppenheimer) dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. The Dark Knight ist der mittlere Teil seiner fulminanten Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle. Bis 23.20, Kabel eins

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Garten-Tricks Frühlingszeit – Gartenzeit: Auch heuer widmet ORF 3 einen Schwerpunktabend Tipps und Tricks rund um den Garten. Bis 23.05, ORF 3

20.15 KRIMI

Columbo: Lösegeld für einen Toten (Columbo: Ransom for a Dead Man, USA 1971, Richard Irving) Die ehrgeizige Rechtsanwältin Leslie Williams (Lee Grant) heckt einen cleveren Plan aus, um ihren Ehemann aus dem Weg zu räumen. Der zweite Pilotfilm mit Peter Falk als Inspektor Columbo, der der legendären Serie voranging. Bis 22.05, ATV 2

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert die Beiträge: Auto-Beschlagnahme – Was bringt die Raser-Strafe? / 70 Jahre Showbusiness: Peter Kraus wird 85. / Frauen in Männerberufen. / Rekonstruktion nach Krebs. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Auf dem Präsentierteller Die Oscars 2024 im Rückblick und das neue Wiener-Aktionismus-Museum (WAM), das am 15. März eröffnet wird. Ab 23.15 ist die Doku Austria in Hollywood – Komponieren für die Traumfabrik zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

0.55 DOKUMENTARFILM

Stell dich tot! (F 2023, Matthew Lancit) In einer Mischung aus Fantasy, Gore, schwarzem Humor und Performancekunst setzt sich Matthew Lancit mit seiner Diabetes-Erkrankung auseinander und macht so die damit verbundenen physischen und psychischen Belastungen fühlbar. Bis 2.20, Arte

Erzählt auf eigenwillige Weise von seinem Umgang mit Diabetes: Matthew Lancits in "Stell dich tot!", Arte, 0.55 Uhr. © Quilombo Films/Tajine Studio/D

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um das Zeitalter der Desinformation, Revolten im Habsburgerreich und darum, wie Musik Identität stiftet. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

15.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Der Schuhkönig Tomas Bat’a. Mit dem Schriftsteller und Museologen Milan Rácek. Mo–Fr, jeweils bis 16.00, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Gezeichnetes Grauen Comics über die NS-Zeit. Bis 19.30, Ö1

19.30 KONZERT

On stage Das Folk-Jazz-Trio Freight Train bei den Inntönen 2023. Bis 21.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 11.3.2024)