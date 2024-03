ZDF-Satiriker Jan Böhmermann als Jäger. Screenshot/ZDF Magazin Royale

ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hatte sich vergangene Woche in seinem "ZDF Magazin Royal" als Jäger präsentiert, um den "Jagd-Adel" zu kritisieren und auf die Schaufel zu nehmen. Dabei hantierte er mit einem Gewehr, es waren immer wieder Geräusche von Schüssen zu hören. Laut "Bild"-Zeitung rief Böhmermanns Aktion die Polizei auf den Plan, die nach Zuseherhinweisen eine Prüfung eingeleitet haben soll, um zu eruieren, um welche Waffe es sich gehandelt habe. Im Raum stand etwa ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

Böhmermann: "Film-Luftgewehr"

"Es wird geprüft, um was für eine Waffe es sich gehandelt hat und ob durch die Verwendung der Waffe ein Verstoß gegen das Waffengesetz oder andere Vorschriften vorgelegen hat", sagte Polizeisprecherin Annemarie Schott zu "Bild".

Die Jagd: Naturschutz oder Bock auf Ballern? | ZDF Magazin Royale

ZDF MAGAZIN ROYALE

Böhermann reagierte am Freitag auf X, vormals Twitter, so: Ich freue mich, dass es in Deutschland so viele fachlich kompetente Waffen- und Jagdexpert*innen gibt, die ein funktionsuntüchtiges Film-Luftgewehr und ein paar einfache iMovie Sound- und Videoeffekte zum Anlass nehmen, um sich für eine Verschärfung des Waffenrechts und eine wirkungsvollere Kontrolle der Jagd einzusetzen. Das ZDF Magazin Royale plädiert für ein sofortiges Verbot von sämtlichen privaten Schusswaffen und der Jagd als Hobby sowie für eine umfassende Enteignung des jagenden deutschen Adels – besonders, wenn er auch noch für die BILD-Zeitung arbeitet."

ZDF: Gewehr von Spezialeffekte-Firma

In der Zwischenzeit hat auch das ZDF Stellung genommen. Dem Sender seien keine polizeilichen Ermittlungen bekannt. "Es handelt sich um ein nicht funktionsfähiges, nicht geladenes Deko-Gewehr, für dessen Führung weder Genehmigungen noch Waffenmeister nötig sind", heißt es in einem Statement.

Das Verbot, Anscheinswaffen zu führen, gelte ausdrücklich nicht für die Verwendung bei Film- und Fernsehaufnahmen. "Alle vermeintlichen 'Schüsse' und 'Mündungsfeuer' wurden in der Postproduktion digital hinzugefügt, ebenso alle Knallgeräusche. Strafanzeigen oder polizeiliche Ermittlungen sind dem ZDF und der ausführenden Produktionsfirma nicht bekannt." Das Deko-Gewehr stamme von einer Spezialeffekte-Firma. (red, 10.3.2024)