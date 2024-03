Etappensieg an Evenepoel, Gesamtsieg an US-Amerikaner Jorgenson - Roglic fiel hinter Gall zurück

IMAGO/Vincent Kalut

Nizza – Radprofi Felix Gall (Decathlon) hat bei der Fernfahrt Paris-Nizza am Sonntag auf der letzten Etappe wie gesamt Rang acht belegt. Am finalen Teilstück über 109,3 km von und nach Nizza wies der Osttiroler 2:13 Minuten Rückstand auf Tagessieger Remco Evenepoel (Soudal) auf, der Belgier gewann in einer Zweier-Entscheidung zeitgleich vor Matteo Jorgensen (Visma). Der US-Amerikaner sicherte sich damit den Gesamtsieg, 30 Sekunden vor Evenepoel. Gall wies 4:35 Minuten Rückstand auf.

Dritter in der Tageswertung wurde der Russe Alexander Wlasow (Bora) mit 50 Sekunden Rückstand. In der Gesamtwertung komplettierte der US-Amerikaner Branden McNulty (UAE) als Dritter das Podest.

Die Rundfahrt war hochkarätig besetzt und auch für Gall ein guter erster Saison-Härtetest für die heuer kommenden Aufgaben. Österreichs Sportler des Jahres 2023 war als Gesamtelfter in die abschließende nicht allzu lange Bergetappe gestartet, McNulty hatte vor der achten Etappe die Führungsposition innegehabt.

Der neue Bora-Kapitän Primoz Roglic verlor am Sonntag mehr als vier Minuten auf die Spitze, der Slowene beendete die Tour eine knappe Minute hinter Gall unmittelbar hinter dem Österreicher als Neunter. (APA, 10.3.2024)