Madrid – Real Madrid steuert in der spanischen Fußball-Liga weiter auf den Titelgewinn zu. Vier Tage nach dem Weiterkommen in der Champions League gegen RB Leipzig setzte sich die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag gegen Celta Vigo mit 4:0 durch. Durch den Sieg hat der Arbeitgeber des verletzten ÖFB-Stars David Alaba nach der 28. Runde sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Girona. Noch einen Zähler weniger hat der FC Barcelona auf Rang drei.

Der brasilianische Nationalspieler Vinicius Junior (21.) brachte Madrid im Estadio Santiago Bernabéu mit seinem Tor früh in Führung. Zwei Eigentore durch Celta Vigos Vicente Guaita (79.) und Carlos Dominguez (88.) brachten in der Schlussphase die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Reals türkisches Supertalent Arda Güler (94.) mit seinem ersten Pflichtspieltor für den Club. (APA, 10.3.2024)