Die erste Runde der Qualifikationsgruppe findet geschlossen am Samstag statt, die Austria gastiert in Altach. Der finale Spieltag der Meistergruppe ist am 19. Mai

Die Meisterschaftskandidaten Salzburg und Sturm duellieren sich am Ostersonntag. APA/KRUGFOTO

Wien – Die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga startet am kommenden Freitagabend mit dem Heimspiel des SK Rapid (19.30 Uhr) gegen den LASK. Das teilte die Bundesliga am Sonntagabend mit. Die zwei weiteren Duelle lauten Austria Klagenfurt gegen Sturm Graz sowie Red Bull Salzburg gegen Hartberg, diese finden am Sonntag statt. Die erste Runde der Qualifikationsgruppe findet geschlossen am Samstag statt, die Wiener Austria gastiert in Altach.

Im Titelkampf empfängt Sturm Graz am Ostersonntag (17.00/31. März) Red Bull Salzburg. Nur vier Tage später treffen beide Teams im Cup-Halbfinale erneut aufeinander, diesmal allerdings in Wals-Siezenheim. Die Retourpartie in der Liga findet am 28. April (17.00) statt, da könnte womöglich schon eine Vorentscheidung in der Meisterschaft fallen, schließlich gibt es im Anschluss nur mehr drei Runden.

Der finale Spieltag der Meistergruppe findet am 19. Mai statt. Sturm Graz hat dann die Klagenfurter Austria zu Gast, Salzburg den LASK, während Rapid Hartberg empfängt. Das Finale im Abstiegskampf geht einen Tag vorher in Szene, das derzeitige Schlusslicht Lustenau reist nach Altach, während die WSG Tirol in Wolfsberg antritt. Blau-Weiß Linz trifft daheim auf die Wiener Austria.

Der Spielplan sieht zudem eine englische Woche Ende April vor, vom 19. bis 28.4. finden drei Runden statt. Sturm trifft in dieser Zeit zwei Mal auf Rapid und zum Abschluss der Woche auf die Salzburger. (APA, 10.3.2024)