Der Westteil der Langen Lacke ist nach wie vor weitgehend verlandet und ohne Wasser. Michael Dvorak / Birdlife Österreich

Die Naturschutzorganisation Birdlife Österreich fordert, dass die zeitlichen Beschränkungen für die Entnahme von Grundwasser zur Bewässerung der Felder im Seewinkel bestehen bleiben. Das Land Burgenland hat die Einschränkungen ab März aufgehobenen. Bei einer uneingeschränkten Wasserentnahme sei zu befürchten, dass sonst Sodalacken wie die Lange Lacke spätestens bei Einsetzen der nächsten Trockenphase für immer verlorengehen.

Die Grundwasserentnahme für die Bewässerung der Äcker im Seewinkel basiert auf dem sogenannten Beweissicherungssystem, das in den 1990er-Jahren entwickelt wurde. Es schlägt an, wenn der Grundwasserspiegel ein zu niedriges Niveau erreicht. Die Entnahmebeschränkungen, die in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der Dürre davor notwendig gewesen waren, wurden nun aufgehoben. Für 2024 gibt es aktuell keine Einschränkungen aufgrund des feuchten Vorjahres. Seitens des Landes wurde eingeräumt, dass das Beweissicherungssystem bis zum Sommer überarbeitet wird, denn es habe die Situation der Salzlacken nicht vollständig berücksichtigt.

Zahlreiche Lacken verloren

Dass nun die Entnahmen uneingeschränkt möglich sein sollen, stößt bei Birdlife auf Unverständnis: "Just in dem Moment, in dem sich die Grundwassersituation zumindest kurzfristig leicht entspannt hat", stellte Michael Dvorak in einer Aussendung am Montag fest. Für den Fortbestand der Reste an Lacken seien ausreichende Grundwasserstände essenziell.

In den vergangenen 150 Jahren seien 110 der ursprünglich rund 140 Lacken durch verschiedene menschliche Eingriffe unwiederbringlich verlorengegangen. Allein innerhalb der Trockenphase der letzten sechs Jahre verschwand nochmals ein Drittel der restlichen 30 Lacken oder nahm schwerste Schäden. Darunter ist auch die Lange Lacke, eines der Wahrzeichen des Seewinkels, betont Dvorak.

Datensammlung gefordert

Oberste Priorität müsse eine nachhaltige Verbesserung der Grundwassersituation im Seewinkel haben, fordert Birdlife daher. Erste Schritte seien bereits mit den Maßnahmen zum Wasserrückhalt in den Entwässerungskanälen gesetzt worden. Nun seien weitere Maßnahmen erforderlich, wie etwa aktuelle Daten zum vorhandenen Grundwasser zu sammeln und die Entnahme durch Wasserzähler zu kontrollieren. Solange diese Bedingungen nicht erfüllt und die Revision der Grenzwasserstände nicht abgeschlossen sei, müssten die Wasserentnahmen eingeschränkt werden.

Salzlebensräume sind einzigartige und gefährdete Lebensräume. Im Gebiet rund um den Neusiedler See, speziell im Seewinkel, liegt eines der bedeutendsten Binnenland-Salzgebiete Europas und ein wichtiger Vogelrastplatz. Bei einer intakten Sodalacke ist der Lackenboden nach unten hin dicht, das Grundwasser liefert durch die Kapillarwirkung Salze in das System. Reißt diese Verbindung durch ein Sinken des Grundwasserspiegels über längere Zeit ab, süßt die Lacke aus. Dadurch können sich standortfremde Pflanzen ansiedeln, die den Gewässeruntergrund undicht machen. Als Konsequenz verlandet die Lacke rasch, man spricht von einem regelrechten "Lackensterben", das in den vergangenen Jahren zu beobachten war. (red, APA, 11.3.2024)