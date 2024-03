Der genaue Grad der Blessur soll in einer Untersuchung am Montag ermittelt werden

Marko Arnautovic muss pausieren. AFP/GABRIEL BOUYS

Mailand - Marko Arnautovic wird Inter Mailand im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League am Mittwoch gegen Atletico Madrid laut "Gazzetta dello Sport" fehlen. Der ÖFB-Teamstürmer erlitt am Samstag beim 1:0 in Bologna eine Muskelverletzung. Der genaue Grad der Blessur soll in einer Untersuchung am Montag ermittelt werden. Inter gewann das Hinspiel dank eines Arnautovic-Tores mit 1:0. (APA; 11.3.2024)