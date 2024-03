Nicht nur ihr Oscar-Auftritt verblüffte, die Schauspielerin legte in den vergangenen Wochen einen Outfit-Marathon internationalen Formats hin

Im Bottega-Kleid zu Jimmy Kimmel, in Louis Vuitton zu den Césars und dann auch noch als Kampagnenmodel der aus der Taufe gehobenen Marke Phoebe Philo:Sandra Hüller hat in den vergangenen Wochen einen glamourösen Modeparcours hingelegt.

Er gipfelte in einem coolen wie glamourösen Oscar-Auftritt: Hüller trug ein schwarzes Kleid des Modehauses Schiaparelli mit einem skulpturalen Dekolleté, dazu Schmuck von Cartier, angelehnt war der Auftritt an ein Outfit des legendären Kostümdesigners Gilbert Adrian aus den 1940er-Jahren.

Was wird sie zu den Oscars tragen, war die große Frage. Sandra Hüller kam in einem Kleid des Couture-Hauses Schiaparelli. APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARTURO HOLMES

Während der "Vanity Fair"-Party anlässlich der Oscarswechselte Hüller in ein weiteres Kleid von Schiaparelli. APA/AFP/MICHAEL TRAN

Die Strategie der Deutschen, während ihren PR-Marathons modisch möglichst viel auszuprobieren, zahlte sich aus. Statt einen Vertrag mit einer Luxusmodemarke einzugehen, ließ sich die deutsche Schauspielerin, die für die Filme "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" nominiert war, nämlich von Hollywood-Stylistin Jordan Johnson Chung unterstützen. "Ich könnte das natürlich nie alleine, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das lief echt wie geschmiert", kommentierte sie ihr Styling im Interview mit dem Sender Pro Sieben.

Das Duo schien schon vorher Spaß zu haben an der Zusammenarbeit. So wurden die vergangenen Wochen der Sandra Hüller zu einem Fest für Modefans. Auch, weil die Schauspielerin offen für Experimente war. Im US-amerikanischen "W Magazin" gab Hüller vor der Kamera des Fotografen Tyler Mitchell die deutsche Marilyn Monroe.

Als ein "match made in heaven" bezeichnete die deutsche "Vogue" die unerwartete Kooperation der im Herbst aus der Taufe gehobenen Marke Phoebe Philo mit der in Leipzig lebenden Deutschen.

Für die Bafta Awards, die Golden Globes und die Césars wurde die 45-Jährige von Louis Vuitton ausgestattet. Zur Preisverleihung in Paris erschien sie in einem eigens hergestellten Zweiteiler des Hauses: Für das Outfit sollen 200 Arbeitsstunden und 9.000 Pailletten benötigt worden sein. Das Styling? Mal Vokuhila, dann eine gelockte Tolle.

Sandra Hüller bei den Cesars in einem gegürteten Pailletten-Anzug von Louis Vuitton REUTERS

Die Deutsche ist vielleicht auch deshalb für die internationalen Modemarken interessant geworden, weil ihre Auftritte trotz aller Professionalität cool und authentisch blieben: In Jimmy Kimmels Late-Night-Show trat sie in einem Kleid des italienischen Modehauses Bottega Veneta auf – und hielt einen Vortrag in Sachen deutsche Mülltrennung.

Sandra Hüller on Oscar Nomination for Anatomy of a Fall, Growing Up in Germany & American TV Shows

Jimmy Kimmel Live

Bereits während der Pariser Modewoche war Hüller zu den Modeschauen von Unternehmen wie Louis Vuitton und Balenciaga eingeladen worden. Was für französische Schauspielerinnen selbstverständlich sein mag, war für die 45-Jährige neu.

Sandra Hüller wählte für den Lunch-Event der Nominierten ein Outfit von Valentino. IMAGO/UPI Photo

Sandra Hüller und Regisseurin Justine Triet kamen im Vorfeld der Oscars zum Dinner von Chanel – in Outfits des Modehauses natürlich. Jordan Strauss/Invision/AP

Bei aller Begeisterung bleibt die Frage, ob Sandra Hüller und die Modemarken eine gemeinsame Zukunft haben. Oder ob der deutsche Glamour eine Oscar-Episode bleibt. (feld, 11.3.2024)