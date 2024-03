Die namensgebenden italienischen Installateure erleben seit über 40 Jahren Abenteuer für Groß und Klein. AP

Der "Super Mario Bros."-Film aus dem Vorjahr war ein Kassenschlager, auch für das japanische Videospieleunternehmen Nintendo. Mit weltweiten Einnahmen von über einer Milliarde Dollar platzierte sich das Projekt unter den erfolgreichsten Filmen des Jahres 2023. Nur dem "Barbie"-Film musste sich die geglückte Videospielverfilmung geschlagen geben. In einem Video, das im Zuge des "MAR10"-Tags am Sonntag gepostet wurde, äußerten sich die CEOs von Nintendo und Illumination Entertainment zu der geplanten Fortsetzung des Film-Franchise. Am 3. April 2026 soll demnach die nächste Mario-Episode in den US-Kinos anlaufen.

Filmische Vorhaben

Informationen des CEOs Chris Meledandri zufolge arbeitet der französische Ableger des Filmstudios Illumination Entertainment bereits an den Storyboards. Das Studio war am ersten Film schon beteiligt und arbeitet auch in der Fortsetzung unter der Regie von Aaron Horvath und Michael Jelenic. Der CEO fügte hinzu, dass das Studio demnächst erste Animationen produzieren werde.

MAR10 Day 2024

Happy MAR10 Day! To mark the occasion, please take a look at this video for the latest news about Mario. #MAR10Day #Nintendo #MarioDay Subscribe for more Nintendo fun! https://goo.gl/HYYsot Visit Nintendo.com for all the latest! https://www.nintendo.com/us/ Nintendo of America

Der Film wird laut Nintendos Representative Director Shigeru Miyamoto eine " helle und lustige Geschichte" haben, welche die im ersten Teil etablierte Welt weiter ausbauen soll. Mit diesem Projekt hat man bei Nintendo aktuell zweite Kinoprojekte in Arbeit. Im November letzten Jahres wurde mit der geplanten Live-Action-Verfilmung der "Zelda"-Spiele ein weiteres filmisches Projekt, das auf der Geschichte eines Nintendo-Titels basiert, angekündigt. Noch hält sich Nintendo bedeckt über das Projekt, das von Miyamoto selbst produziert und vom "Maze Runner"-Trilogie-Regisseur Wes Ball betreut wird.

"Hier spricht Miyamoto. Ich arbeite bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit Avi Arad-san, der zahlreiche Blockbuster produziert hat, am Realfilm von 'The Legend of Zelda'. Möglicherweise müssen wir uns für die Veröffentlichung des Films allerdings noch etwas gedulden", sagte Miyamoto in einer Erklärung, die auf X veröffentlicht wurde. "Es wird zwar noch etwas dauern, bis der Film fertiggestellt ist, aber ich hoffe, Sie freuen sich schon darauf, ihn zu sehen.", so der CEO.

Aber auch die Neuigkeiten zu den Videospielunterfangen Nintendos kamen nicht zu kurz am "MAR10"-Tag. Das Remake des RPG-Klassiker "Paper Mario: The Thousand Year Door" soll ab 23. Mai und das Remaster von "Luigi's Mansion 2 HD", das zuvor nur auf dem Nintendo 3DS spielbar war, ab 27. Juni erhältlich sein. Am 12. März wird die Ninteno-Switch-Online-Sammlung für Gameboy-Spiele um die Titel "Dr. Mario", "Mario Golf" und "Mario Tennis" erweitert. (gld, 11.3.2024)