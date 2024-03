Im Immobilienpaket, das die Signa Prime verkauft, ist auch das Wiener Hotel Park Hyatt dabei. APA/Georg Hochmuth

So, wie es derzeit aussieht, könnten etliche Top-Immobilien der Signa Immobiliengruppe in der Wiener Innenstadt demnächst den Eigentümer wechseln. Die insolvente Signa Prime Selection AG, die ja in einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung steckt, verkauft ja ihre 100-prozentige Tochter Signa Prime Assets GmbH – unter deren Dach mehrere prominente Immobilien stecken. Und zwar das Hotel Park Hyatt (in dem früher die Zentrale der Länderbank und dann Bank Austria untergebracht war), das Goldene Quartier in den Tuchlauben, das Gebäude in der Renngasse 2, in dem Verfassungsgerichtshof untergebracht ist sowie das Innsbrucker Kaufhaus Tyrol. Den Verkauf dieser Gesellschaft mit ihren Gebäuden hat Prime-Sanierungsverwalter Norbert Abel bereits vor längerem angekündigt, er wurde auch in der Ediktsdatei bekannt gemacht.

Dem Vernehmen nach soll das gesamte Paket bei der deutschen Schoeller Gruppe landen – die einer der ältesten Unternehmensfamilien Deutschlands. Angeblich geht es um das gesamte Paket, also alle Immobilien. Möglich gewesen wäre auch die Verwertung der einzelnen Immobilien, wie aus dem zweiten Bericht des Insolvenzverwalters hervorging. Aus diesem erschloss sich auch, dass das Interesse an den Immobilien durchaus rege war. Die Schoeller Gruppe hat schon bisher Verbindungen zur Signa Prime: Eine ihrer Gesellschaften zum Beispiel hat einer Signa-Prime-Tochter ein Darlehen in der Höhe von 200 Millionen Euro gewährt und im Insolvenzverfahren in Summe 700 Millionen Euro an Forderungen angemeldet.

Gericht muss zustimmen

Am Montag soll der Gläubigerausschuss der Signa Prime über die geplante Transaktion abstimmen, ein Preis wurde nicht kolportiert. Vom Sanierungsverwalter der Prime ist zum laufenden, nicht öffentlichen Verfahren keine Stellungnahme zu erhalten. Sollte der Gläubigerausschuss grünes Licht geben, müsste noch das Gericht seine Zustimmung zu der Transaktion geben. (Renate Graber, 11.3.2024)