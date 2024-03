Der Weg zum Hattrick

Einige Beobachter hatten es nach dem fulminanten Ergebnis bei der Landtagswahl im Vorjahr schon vorausgesagt. Nun sind auch Teile der Mozartstadt dunkelrot eingefärbt. Nicht nur bei der Landtagswahl 2023 erreichte die KPÖ in der Stadt Salzburg mit 21,51 Prozent ein Sensationsergebnis und Platz zwei hinter der ÖVP. Auch bei der Gemeinderatswahl hievten sich die Kommunisten mit 23,1 Prozent, also einem Plus von 19,4 Prozentpunkten, auf den zweiten Platz.

Doppelter Erfolg

Dieser doppelte Erfolg ist vor allem der Beliebtheit des dunkelroten Spitzenkandidaten Kay-Michael Dankl zuzuschreiben. Er hat sich in kürzester Zeit vom einzigen Gemeinderat seiner Partei in der Stadt Salzburg zum Obmann des vierköpfigen Landtagsklubs hochgearbeitet. Im Landtag ist er, wie selbst angekündigt, als "größte Nervensäge" vor allem der ÖVP ein Dorn im Auge, die ihn im Wahlkampf auch zum Feindbild und jenem, dessen Name man nicht nennen darf, hochstilisiert hat. Die Bemühungen gingen allerdings nach hinten los: Nun ist Dankl gemeinsam mit SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Salzburg – ÖVP-Kandidat Florian Kreibich scheiterte am Einzug in die Stichwahl.

Der 35-jährige Historiker Dankl hat nach Graz nun auch Salzburg zur kommunistischen Hochburg gemacht. Zum Vorbild nahm er sich dabei auch die steirischen Genossinnen und Genossen, setzte vor allem auf das Thema Wohnen, hörte bei Sozialberatungen den Menschen zu und versuchte ihre Probleme zu lösen. Im Vorjahr gab Dankl 26.000 Euro seines Politikergehalts an Salzburgerinnen und Salzburger in Notlagen weiter. Als Gemeinderat konnte er auch in der vergangenen Legislaturperiode kleine Erfolge wie etwa einen städtischen Kautionsfonds erzielen.

In Graz wurde der KPÖ-Chef geboren, aufgewachsen ist der Sohn eines Tischlers und einer Ärztin im Pinzgau. Als seine Mutter in den USA arbeitete, ging er dort zur Highschool. Sein Studium absolvierte er schließlich in Salzburg, wo er auch führend bei den Unibrennt-Protesten aktiv war. Damals jedoch noch engagiert bei den Jungen Grünen. Zwei Jahre war er auch deren Bundessprecher, bis die Bundespartei die Jugendorganisation im Frühjahr 2017 ausschloss. In der KPÖ fanden die Ausgestoßenen eine neue politische Heimat.

Dankl arbeitete bis zur Wahl noch immer Teilzeit als Kulturvermittler im Salzburg-Museum. Er lebt mit seiner Partnerin in einer Wohnung in Parsch. Die beiden wurden kurz vor Weihnachten Eltern einer Tochter. Während des Wahlkampfs nahm er sich einen Papamonat. Im Urlaub baut Dankl gerne imposante Sandburgen. Bleibt abzuwarten, ob ihm der Traum vom Bürgermeisterbüro im Schloss Mirabell wie Sand durch die Finger rinnt – oder er den danklroten Hattrick schafft. (Stefanie Ruep, 11.3.2024)