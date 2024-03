In einem Team aus vier Mitspielern wird alles bekämpft, was die Demokratie bedrohen könnte. Arrowhead Game Studios

Erst vor kurzem musste sich die gesammelte Spielerschaft von "Helldivers 2" neue Inhalte in der Spielwelt selbst verdienen. Nur wenn der Planet Tien Kwan und das dazugehörige Morgunson-Arsenal befreit wird, dürfen die "Star-Citizens" auf die Exo-Skelette zu greifen. Einem Leak auf X zufolge planen die Entwickler deutlich mehr Inhalte, als bisher präsentiert wurden, in ihr Spiel einzufügen. Nicht nur Ausrüstung und Arsenal der Spieler sollen wachsen, auch neue Gegnertypen wurden in der nichtautorisierten Veröffentlichung vorgestellt.

Ein Video und Screenshots vom Gameplay auf einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Entwicklerserver wurden in einer Reihe von mittlerweile gelöschten Tweets gepostet. Zu sehen waren eine Vielfalt an neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen sowie eine neue Gegnerfraktion: die Illuminaten.

Die Illuminaten

Die "Illuminate" sind in dem Sinn keine Neuheit für das Franchise. Hunderttausende Jahre existierte das ehemals aquatische Volk, bevor es sich mit der Menschheit anlegte. Schon im ersten Teil wurde die hochentwickelte Spezies als Gegenspieler verwendet und gilt im zweiten Teil eigentlich schon als von den Menschen besiegt. Die Bedrohung durch die mehrarmigen Monstrositäten könnte jetzt also wiederkehren.

Verstärkung fürs Arsenal

Helldivers 2 - Warbond: Cutting Edge Trailer | PS5 & PC Games

Do your bit for the Galactic War effort and unleash all-new toys of tactical chaos with the Cutting Edge Premium Warbond. This unique anti-alien cache includes explosive weapons, prototype armour, capes and player cards, emotes, and utility boosters for this PlayStation

Im neuen Trailer werden einige neue Ausrüstungsgegenstände und Waffen vorgestellt, die bei der Bekämpfung der außerirdischen Bedrohung helfen sollen, aber das soll noch nicht alles gewesen sein. Neben zwei fahrbaren Fahrzeugen, die die Bewegung auf den weitläufigen Karten erleichtern sollen, sollen noch weitere Primärwaffen und Strategems geplant sein, die noch nicht in offiziellen Aussendungen bestätigt wurden.

Besonders das "AR-48 Truth Whisperer" Sturmgewehr und das "BX7 Displacer Pack", ein tragbarer Teleporter, der einen automatisch kurz vor einem tödlichen Treffer in Sicherheit bringt, zeigen, dass die Entwickler auf das Feedback ihrer Community hören. Immer wieder wurden die Mitbegründer des Arrowhead Game Studios gefragt, ob sie dezidierte Stealth-Mechaniken in ihr Spiel implementieren wollen. Obwohl sie Frage vorerst eher verneinten, werden jetzt scheinbar Waffen nachgeliefert, die diesen Spielstil unterstützen.

Welche der angeteaserten Änderungen es wirklich ins fertige Spiel schaffen, ist jetzt noch nicht abzusehen, dennoch warten die Fans gespannt, wie die Neuerungen den galaktischen Krieg verändern werden. (gld. 11.2.2024)