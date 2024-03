Wieder neigt sich eine Staffel des Finanzpodcasts "Lohnt sich das?" dem Ende zu. Zum großen Finale blicken die vier Moderatorinnen und Moderatoren auf die spannendsten Folgen zurück und erzählen von ihren laufenden Investments und deren Entwicklung. So geht Michael Windisch auf die aktuelle Entwicklung des Bitcoins ein, während Melanie Raidl über die Investition Rolex spricht. Anika Dang zeigt sich von ihrer Entscheidung, in ETFs zu investieren, überzeugt, und Alexander Amon ist mit seinen Einzelaktien in der Tech-Branche in den letzten Monaten ebenfalls sehr gut gefahren. (red, 12.3.2024)

