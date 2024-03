Außerdem eine Reportage über Bordeaux-Winzer in Not, ein Schwerpunkt zu Putins Russland und Stermann & Grissemann

19.40 REPORTAGE

Re: Bordeaux-Winzer in Not Bei rund einem Drittel der Winzer des berühmten Weinanbaugebiets Bordeaux sind die Weinkeller voll, den Rotwein werden sie jedoch nicht los. Die Überproduktion hat zu einem Preisverfall geführt, einige Winzer wollen nun ihre Weinreben herausreißen und auf andere Nutzpflanzen umsatteln. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Russland wählt – Putin forever? Arte widmet Russland heute im Vorfeld der russischen Präsidentschaftswahlen den ersten von zwei Themenabenden. Nach dem Tod von Alexej Nawalny gibt es mit dem Dokumentarfilm Becoming Nawalny zuerst einen Rückblick auf dessen Wirken, gefolgt von der Doku Russland: Verbotene Geschäfte (21.45), die zeigt, wie es Russland gelingt, EU-Sanktionen zu umgehen. Prag im Dienste Moskaus (22.40) beleuchtet schließlich Spionage im Kalten Krieg. Bis 23.35, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Salzburger Gemeindewahl, U-Ausschüsse im Superwahljahr und die Debatte um die Leitkultur. Gäste im Studio sind Wahlforscherin Katrin Praprotnik und Finanzprokuratur-Chef Wolfgang Peschorn. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Sängerin Chris­tina Stürmer und der deutsche Satiriker El Hotzo sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.05 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Feuerball (Thunderball, GB1965, Terence Young) Der vierte Bond-Film mit Sean Connery war lange Zeit auch der kommerziell erfolgreichste. Mit Adolfo Celi als Bösewicht Emilio Largo und Claudine Auger als "Domino". Bis 0.55, Kabel 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Das Leben der Amish Ein­blicke in das von ganz eigenen Regeln bestimmte Leben der Amish in den USA, die wie vor 300 Jahren leben. Danach heftet sich die Doku Eine Heimkehr (23.20) auf die Spuren der Täuferbewegung in Österreich. Bis 23.55, ORF 2

0.05 FAMILIENDRAMA

Der Eissturm (The Ice Storm, USA 1997, Ang Lee) Partnertausch, sich selbst überlassene Teenager und ein Eissturm als Katalysator für tragische Ereignisse und Ernüchterung: In Ang Lees meisterhafter Verfilmung eines Romans von Rick Moody exemplifizieren zwei Familien in einer Kleinstadt an der ­Ostküste der USA die sozialen Verwerfungen der 1970er-Jahre. Bis 1.50, HR

Muss sich mit widersprüchlichen Gefühlen auseinandersetzen: Elisabeth Wabitsch in "Siebzehn", ORF 1, 1.05 Uhr. Foto: ORF / Orbrock Film

1.05 COMING OF AGE

Siebzehn (A 2017, Monja Art) Während für die 17-jährige Paula in der Schule alles gut läuft, ist sie nicht nur wegen ihrer nicht eingestandenen Liebe zu einer Klassenkameradin in ein Netz widersprüchlicher Gefühle verstrickt. Mit ihrer großartigen Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch schuf Filmemacherin Monja Art nicht nur ein so beiläufiges wie treffsicheres Porträt vom Aufwachsen in der Provinz, sondern einen der schönsten Coming-of-Age-Filme überhaupt. 2.45, ORF 1