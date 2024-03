Heraf hatte sich in einen Disput mit einem Rapid-Fan verwickelt

Herr Heraf muss zahlen. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Wien - Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Austria-Lustenau-Trainer Andreas Heraf eine bedingte Sperre von zwei Spielen auf sechs Monate wegen Beleidigung aufgebrummt. Das teilte das Gremium am Montagabend mit. Zudem erhielt Heraf eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro. Gegen den Bundesliga-Coach war Anzeige erstattet worden, nachdem Videoaufnahmen von Szenen nach dem Spiel gegen Rapid (1:1) aufgetaucht waren. Heraf war dabei in einen Disput mit einem Rapid-Fan verwickelt. (APA, 11.3.2024)