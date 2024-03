"Insbesondere der viel zu kurze Vorlauf von nur 22 Stunden im Güterverkehr ist eine blanke Zumutung", hatte der Personalvorstand der Deutschen Bahn argumentiert. AFP/INA FASSBENDER

Wien/Berlin – Die Deutsche Bahn ist am Montag vor Gericht mit einem Eilantrag zur Untersagung des Dienstag geplanten Lokführer-Streiks gescheitert. Sie wollte den sechsten Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL in dieser Tarifrunde stoppen lassen. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte dieses Begehr allerdings nach stundenlanger Verhandlung am späten Montagabend ab. "Insbesondere der viel zu kurze Vorlauf von nur 22 Stunden im Güterverkehr ist eine blanke Zumutung", hatte der Bahn-Personalvorstand Martin Seiler vergeblich argumentiert. Ab Dienstag, 2 Uhr sollte 24 Stunden gestreikt werden. Auswirkungen wurden auch inÖsterreich erwartet. In Deutschland war ein Notfahrplan vorgesehen. (red, 11.4.2024)