Die meisten Banken drängen auf eine Abschaffung oder Aufweichung der KIM-Verordnung. Am Dienstag tagt das Gremium, das Änderungen veranlassen könnte. Imago/Christoph Hardt

Am Dienstag wird es wieder spannend in Sachen der sogenannten KIM-Verordnung. Sie legt ja fest, unter welchen Umständen Banken ihren Kundinnen und Kunden Kredite für die Schaffung von Wohnraum einräumen dürfen. Am Vormittag tagt nun jenes Gremium, das der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA diesbezüglich Empfehlungen geben kann (die diese umsetzen muss), das Finanzmarkstabilitätsgremium (FMSG).

Die wesentlichen Inhalte der seit August 2022 geltenden, von der FMA erlassenen Verordnung: maximale Beleihungsquote von 90 Prozent, Rückzahlungsrate bis zu 40 Prozent des monatlich verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens, und die Höchstlaufzeit des Kredits darf 35 Jahre nicht überschreiten. Den Banken stehen aber diverse Ausnahmekontingente zur Verfügung, sie hängen von der jeweiligen Größe der Bank ab. Und genau da könnte es am Dienstag zu Änderungen kommen, sollte sich das FMSG dazu entscheiden.

Österreichs Geldinstitute laufen ja seit Existenz der Verordnung, die der Finanzmarktstabilität dienen soll, Sturm. Sie sehen in den Auflagen den Grund für den Nachfragerückgang bei Krediten, ein Teil der Politik unterstützt sie bei ihren Bestrebungen, die Verordnung zu kippen oder zu entschärfen. Zuletzt haben sie vor allem beklagt, dass die Handhabung der Ausnahmekontingente insbesondere für kleinere Institute zu kompliziert sei, der bürokratische Aufwand dafür sei zu groß. Im Dezember wähnten sie sich ihrem Ziel, eine Erleichterung bei den Ausnahmekontingenten zu erreichen, schon nahe, letztlich setzten sie sich aber nicht durch, das FMSG sah keinen Grund für eine Empfehlung an die FMA.

Banken ließen rund eine Milliarde Euro liegen

Die Banken haben damals gehofft, dass ein einheitliches Ausnahmekontingent von 20 Prozent (bezogen auf das Wohnkreditvolumen des jeweiligen Instituts) geschaffen wird. Dass dem nicht so war, verärgerte die Bankenwirtschaft, der Obmann der Bundessparte Banken und Versicherungen in der Wirtschaftskammer, Erste-Group-Chef Willibald Cernko, bedauerte, dass man die Bürokratie nicht verringert habe, von "massivem Befremden" war bei Vertretern der Branche die Rede. Anfang Jänner gab es zu dem Thema auch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs: Ein Bankkunde hatte sich an ihn gewendet, die Verfassungshüter stellten aber fest, dass die FMA die Verordnung entsprechend dem Bankwesengesetz erlassen habe, die Voraussetzungen für die Verordnung lägen immer noch vor.

Das FMSG argumentierte bisher immer damit, dass die Banken nicht einmal die vorhandenen Ausnahmekontingente ausnützten, im ersten Halbjahr 2023 hätten sie um 650 Millionen Euro mehr an Krediten vergeben können. Das hat sich auch im zweiten Halbjahr nicht verändert, insgesamt hat die Hälfte der Banken 2023 nicht einmal die Hälfte ihrer Ausnahmekontingente ausgeschöpft. Rund eine Milliarde Euro ist so liegen geblieben. Dazu kommt, dass internationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und und der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) vor einer Aufweichung der Bestimmungen warnen. Aufgabe des ESRB ist die Früherkennung, Prävention und Bekämpfung von systemischen Risiken auf Europas Finanzmärkten.

Banken und Politik machen Druck

Aus der Bankenbranche ist zu hören, dass die Institute ihre Bemühungen für eine Änderung in den vergangenen Wochen verstärkt haben. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik, die sich um die sogenannten Häuslbauer sorgen, sollen sich gemeldet haben; allen voran ist die ÖVP am Thema dran. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) etwa wurde von der APA in dem Konnex mit folgendem Satz zitiert: "Da gibt es diese KIM-Verordnung, der Name erinnert nicht ganz zufällig an Nordkorea. Das ist Eigentumsverhinderungsprogramm." Tatsächlich spielen Zinsanstieg und Preiserhöhungen eine große Rolle bei der gesunkenen Nachfrage nach Krediten. Das FMSG, in dem auch Vertreter der FMA, der Nationalbank und des Fiskalrats Sitz und Stimme haben, betont stets seine Unabhängigkeit, man wehre sich gegen Einfluss von außen, wie es dort heißt.

Bei einer Lockerung der KIM-Verordnung befürchtet man negative Reaktionen der Ratingagenturen gegenüber Österreich, manche Mitglieder des Gremiums, in dem das Finanzministerium die Vorsitzende und ihren Stellvertreter stellt, könnten aber mit einer einheitlichen Regelung der Ausnahmekontingente auf 20 Prozent leben. Dabei gilt: Die Vorsitzende hat ein sogenanntes Dirimierungsrecht, bei Stimmengleichheit entscheidet also ihre Stimme. Mit einer Kampfabstimmung wird nicht gerechnet. Eine Entscheidung soll am frühen Nachmittag bekanntgegeben werden. (Renate Graber, 12.3.2024)