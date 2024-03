Dubai International Airport.



Der luxuriöseste Flughafen der Welt befindet sich laut einem aktuellen Ranking in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist der Dubai International Airport, auf dem jährlich 90 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Der Flughafen ist das am schnellsten wachsende Luftfahrtdrehkreuz der Welt und verfügt sogar über ein eigenes Fünfsternehotel, das sich im Flughafen selbst befindet. Daneben gibt es Zengärten, ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, Kinos und eine Vielzahl von Restaurants. Ausschlaggebend für den Sieg des Flughafens Dubai sei die Anzahl der Vier- und Fünfsternehotels, die sich im Umkreis des Airports befinden, heißt es: Aus über 70 Luxushotels können Reisende wählen.

Luxusshops im Terminal

Dicht hinter Dubai folgt der britische Flughafen Heathrow in London. Der Airport gilt als der verkehrsreichste Europas. Er punktet sowohl mit der größten Auswahl an Lounges als auch den meisten Luxusshops. In den Top drei landet auch der Hamad International Airport in Doha (Katar). Der Flughafen selbst ist etwa ein Drittel so groß wie Doha. Unter seinem wellenförmigen Dach finden sich Wasserspiele und Boutiquen so gut wie aller gängigen Luxusmarken. Zudem befinden sich in der Umgebung des Airports viele Vier- und Fünfsternehotels.

Hamad International Airport in Doha. Getty Images

Auf dem vierten Platz landet Paris Charles de Gaulle: Mit 70 Millionen Passagieren pro Jahr ist der Pariser Hauptflughafen nach Heathrow der zweitgrößte in Europa. Er punktet nicht nur mit einer Vielzahl von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Yves Saint Laurent und Bulgari, sondern auch mit einem eigenen Hotel und seinen Verkehrsverbindungen in die Stadt.

Der Sydney International Airport, der älteste internationale Verkehrsflughafen der Welt, der ununterbrochen in Betrieb ist, rundet die Top fünf ab. Bestnoten gab es unter anderem für die in den Terminals erhältlichen Luxusmarken, die in einem neuen "Luxusviertel" untergebracht sind. (red, 12.3.2024)

Die Top Ten der luxuriösesten Flughäfen der Welt