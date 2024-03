Thunberg und andere Aktivistinnen werfen der schwedischen Politik Untätigkeit bei Klimafragen vor. AP/Samuel Steén/TT

Die schwedische Polizei hat am Dienstag die Klimaaktivistin Greta Thunberg gewaltsam vom Eingang des schwedischen Parlaments in Stockholm entfernt. Die 21-Jährige hatte zusammen mit anderen Klimaaktivisten das Portal blockiert, wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Thunberg und dutzende anderer Umweltaktivisten starteten mit dem Protest bereits am Montag und blockierten die Haupteingänge des schwedischen Parlaments. Am Montagnachmittag hatte die Gruppe die Eingänge verlassen, kam aber am Dienstagmorgen wieder. Dabei hielten sie ein Banner hoch, auf dem "Climate Justice Now" ("Klimagerechtigkeit jetzt") stand. Sie fordern von schwedischen Behörden mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel und werfen der Politik Untätigkeit vor.

Zwei Polizisten hoben Thunberg während ihres Protests hoch und zerrten sie weg, bevor sie sie etwa 20 Meter von der Tür entfernt auf den Boden legten. Im vergangenen Jahr wurde Thunberg bereits in Schweden, Norwegen und Deutschland von der Polizei festgenommen oder von Demonstrationen entfernt.(Reuters, red, 12.3.2024)