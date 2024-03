Symbolbild: Der Vorsitzende der Kommission soll die Aufforderung, seine Kippa anzunehmen, abgelehnt haben. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Diriyya/Riad – Die Kommission der Vereinigten Staaten für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) soll am Montag ihren Besuch in Saudi-Arabien abgebrochen haben, nachdem eines ihrer Mitglieder aufgefordert worden sein soll, seine jüdische Kopfbedeckung, die Kippa, abzunehmen. Das berichtet die britische Tageszeitung "The Guardian".

Die USCIRF, ein Beratungsgremium der US-Regierung, das vom US-Kongress beauftragt wurde, besuchte nahe Riad die historische Stadt Diriyya, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Beamte sollen den Vorsitzenden der Kommission, den orthodoxen Rabbiner Abraham Cooper, aufgefordert haben, die Kippa "während des Besuchs der Stätte und jedes Mal, wenn er sich in der Öffentlichkeit aufhalten sollte, abzulegen". Dieser soll die Aufforderung abgelehnt haben.

Saudi-Arabien "befindet sich inmitten eines ermutigenden Wandels", wird Cooper im "Guardian" zitiert. "Die Aufforderung, meine Kippa abzunehmen, machte es uns von der USCIRF jedoch unmöglich, unseren Besuch fortzusetzen, insbesondere in einer Zeit, in der der Antisemitismus grassiert." Die USCIRF erklärte, es sei besonders bedauerlich, dass es den Vertreter einer "amerikanischen Regierungsbehörde, die die Religionsfreiheit fördert", getroffen habe. (red, 12.3.2024)