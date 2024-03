Die Freundin, eine Life-Hack-Göttin hatte schnell alles durch: auslüften, einfrieren, das Futter austauschen, reinigen lassen, mit Backpulver oder Natron einreiben. Ihr Aufwand: enorm, der Effekt: null. "Mir bleibt nur noch der Wunderbaum", sagte sie. Gesagt, getan. Seit kurzem haben wir ganz "wunderbaume" Themenabende – sie, ihre Tasche und ich, in den Duftrichtungen "Leather", "Midnight chic" oder "New car". Denn im Gegensatz zu einem Neuwagen war die Tasche ein Schnäppchen. (RONDO, Mia Eidlhuber, 19.3.2024)

Kontra

Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum auf den Wunderbäumen so groß draufsteht, wonach sie riechen, während sie beim Autofahren unterm Rückspiegel direkt im Blickfeld herumbaumeln und schon allein deswegen nerven. Es steht drauf, weil sonst niemand die Gerüche zuordnen könnte. Und da geht es gar nicht um "Black Ice" oder "Jungle Fever". Auch Limone, Pfirsich und die anderen Obstbäume riechen im besten Fall nach "Bäh", in allen anderen nach Toiletten­reiniger.

Wie "Wild Instinct" mokerlt, mag man sich gar nicht vorstellen, dürfte aber irgendwo zwischen verliebtem Coyote und Pepé le Pew liegen. Statt sich den "City Style"-Wunderbaum in den Wagen zu hängen, kann man sich vermutlich auch ein paar Abgase aus dem Motor direkt in den Innenraum leiten. Und "Midnight Chic" erinnert an eine durchzechte Nacht in einem zwielichtigen Etablissement. Nein, wenn ich will, dass es im Auto stinkt, brauche ich keinen Wunderbaum. Dann schalte ich die Klimaanlage aus und lasse die Fenster zu. (RONDO, Guido Gluschitsch, 19.3.2024)