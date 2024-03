Isaak, Gewinner des deutschen ESC-Vorentscheids 2024, wird heuer in Malmö zweimal auf der Bühne stehen. APA/dpa/Christoph Soeder

Ein paar kleine Regeländerungen sollen den Eurovision Song Contest bei der Austragung in Malmö aufregender machen. Das teilten die schwedischen Ausrichter am Montag mit. Dabei geht es unter anderem um die Auftritte der fünf größten Geldgeber Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien und des Gastgebers.

Alle diese ESC-Nationen sind seit Jahrzehnten gemäß den Statuten automatisch für das Finale gesetzt und müssen nicht im Halbfinale um ihr Fortkommen bangen. Das war nicht unbedingt immer ihr Vorteil, weil sie dadurch auch nur einmal live vor TV-Publikum auftreten konnten. Meistens landeten genau diese Länder dann letztlich weit hinten. Nun werden diese Big Five auch in den beiden Halbfinalen in voller Länge live performen. Und das inmitten der anderen Auftritte. Bisher liefen von ihnen kurze Videoclips am Rande der Show.

Dennoch sind diese Acts weiterhin sicher im eigentlichen Finale. Deutschland wird wie Gastgeber Schweden im ersten Halbfinale außer Konkurrenz auftreten, ebenso die Briten. Im zweiten Halbfinale werden Frankreich, Italien und Spanien live zu sehen sein.

"Wir halten das für gerechter", sagte ESC-Managerin Ebba Adielsson. "Sie haben jetzt die Gelegenheit, 'in echt' auf der Bühne zu stehen. Das ist auch für die Zuschauer ein Gewinn."

Es gibt auch andere Änderungen. Am Abend des Finales werden die Telefonabstimmung und das Onlinevoting dieses Jahr direkt mit Beginn des ersten Auftritts freigeschaltet, sodass man seine Stimme direkt unter dem Eindruck des Live-Erlebnisses abgeben kann statt wie bisher nach Durchspielen von Zusammenschnitten in der zweiten Showhälfte.

Noch eine Neuerung: Wer aus einem Land kommt, das nicht am ESC teilnimmt, darf fast 24 Stunden lang vor Beginn der drei Shows abstimmen. Das Finale des ESC in Malmö geht am 11. Mai über die Bühne, die Halbfinale steigen am 7. und 9. Mai. (APA, 12.3.2024)