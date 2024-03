Die Müllberge in der EU sollen künftig deutlich verkleinert werden. Dafür setzt die Kommission gleich auf mehreren Ebenen an. Am Mittwoch wird im Parlament über den Vorschlag für weniger Lebensmittel- und Kleidungsabfall abgestimmt. REUTERS/BRITTANY HOSEA-SMALL

Es sind bedenkliche Zahlen, die die Europäische Umweltbehörde regelmäßig liefert. Weniger als ein Prozent der Textilprodukte wird in neuen Kleidungsstücken wiederverwendet, gleichzeitig werden vier bis neun Prozent der Kleidungsstücke ungebraucht vernichtet. Auch im Lebensmittelsektor sieht es wenig besser aus: 131 Kilogramm werden pro Kopf und Jahr weggeworfen. Regelwerke zur Reduktion der EU-weiten Müllberge gibt es bereits länger, nun aber macht sich die Europäische Kommission schrittweise daran, bestehende Vorgaben zu überarbeiten.

Vorige Woche einigten sich Parlament, EU-Ministerrat und Kommission auf neue Regeln für weniger Verpackungsmüll und mehr Recycling. Mittwoch stimmt das Europaparlament nun über seine Position zur Verringerung von Abfällen im Lebensmittel- und Textilsektor ab. Fast Fashion soll der Kampf angesagt, Textilhersteller zur Verantwortung gezogen, gleichzeitig auch im Lebensmittelsektor ambitionierte Ziele verfolgt werden.

Der gemeinsame Nenner: Beide Sektoren finden sich in der EU-Abfallrahmenrichtlinie wieder, beide verursachen große Mengen an Abfällen sowie hohe Emissionen.

40 Prozent weniger Lebensmittelabfall bis 2030

Im Textilsektor haben es Kommission und Parlament vor allem auf Hersteller abgesehen. Sie sollen künftig verstärkt zur Verantwortung gezogen werden. Das umfasst eine längere Lebensdauer von T-Shirts und Schuhen ebenso wie die Kostenübernahme für die Sammlung und Wiederverwendung der Textilerzeugnisse. Für mehr Transparenz sorgen sollen zudem nationale Herstellerregister sowie digitale Produktpässe für Kundinnen und Kunden. Wer einen Mantel kauft, soll über einen QR-Code Informationen zu Herstellung, richtiger Entsorgung und möglicher Wiederverwendung erhalten.

Umfangreich sind auch die Ideen zur Verringerung der Lebensmittelabfälle. Die Ziele dafür orientieren sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen, wonach die Lebensmittelverschwendung innerhalb einer Dekade um die Hälfte reduziert werden soll. Dazu hat sich die EU verpflichtet. Überraschend war daher für so manche Beobachter, dass die in den Entwürfen ausgewiesenen Ziele für 2030 darunter liegen.

Auf dem Weg zur Erreichung der ambitionierten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) setzen EU-Vertreter auf eine Kombination an Vorschriften. Für so machen Kritiker sind diese aber zu lasch. REUTERS/MIKE SEGAR

Bis 2030 sollen in Herstellung und Verarbeitung demnach mindestens 20 Prozent weniger Lebensmittel entsorgt werden als noch im Jahresdurchschnitt von 2020 bis 2022. Einzelhandel, Gaststätten und Haushalte sollen bis Ende des Jahrzehnts mindestens 40 Prozent weniger Müll erzeugen. So zumindest der Vorschlag des Parlaments; die Kommission hatte ursprünglich noch laschere Ziele vorgesehen. Der Grund dafür? Mit Erlass der Richtlinie würden rechtsverbindliche Ziele schlagend werden, eine Umsetzung müsse daher realistisch sein, so die übereinstimmende Argumentation.

Unterstützt werden soll die Zielerreichung durch geeignete nationale Informationskampagnen und einheitliche Datenerhebungen des produzierten Abfalls. Gewisse Ausnahmen in Textil- und Lebensmittelbranche soll es für Kleinstunternehmer, Landwirte und jene Betriebe geben, die in ihren Produkten hohe Recyclinganteile aufweisen.

Debatten auch in Österreich

Auf welche Probleme die EU-Verhandler im weiteren Verlauf noch stoßen könnten, deutete sich zuletzt in Österreich an. Dort sorgten die erstmals erhobenen Zahlen der Lebensmittelabfälle im Einzelhandel für Aufregung. Die Quintessenz: Der Handel schmeißt dreimal so viele Lebensmittel weg wie er spendet.

Handelsvertreter ließen das nicht unkommentiert auf sich sitzen, verwiesen postwendend darauf, dass mehr als die Hälfte der gesamten Lebensmittelabfälle auf private Haushalte zurückginge und selbst in der Gastronomie mehr entsorgt würde als im Handel. Stellschrauben seien damit anderswo zu drehen.

Diesem Umstand tragen EU-Kommission und Europaparlament mit gesonderten Zielvorgaben auch Rechnung. Deutlich komplizierter dürfte es wohl auf anderer Ebene werden. So verwies die Sozialorganisation Die Tafel Österreich etwa darauf, erhobene Zahlen könnten auch zu Problemen führen. "Schon jetzt können wir nur einen Teil der Warenspenden weitergeben, da in der Gesamtmenge auch oft nicht mehr genusstaugliche Anteile enthalten sind. Berichtspflicht und erhobener Zeigefinger verbessern die Qualität der Spenden bestimmt nicht", kommentierte Geschäftsführerin Alexandra Gruber die jüngste Debatte in Österreich.

Auf EU-Ebene ist das insofern von Interesse, als die gesamte Wertschöpfungskette bei den Zielen behandelt werden soll. Veränderungen an einer Stelle, etwa beim Handel, könnten an anderer Stelle für neue Probleme sorgen. Wie es dennoch gelingen soll, darüber müssen sich Parlament und EU-Ministerrat noch klarwerden. Fix ist jedenfalls, dass ein möglicher Trilog erst nach der Europawahl im Juni stattfinden wird.

Denn die letzte Chance für eine Umsetzung noch vor den Wahlen ist bereits am 9. Februar verstrichen. Einigungen seitdem dienen als Verhandlungsgrundlage für die ab Herbst neu zusammengesetzten EU-Organe. (Nicolas Dworak, 13.3.2024)