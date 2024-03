200 Tonnen Hilfsgüter Erstes Schiff mit Hilfslieferungen für Gaza verlässt Zypern

Ein Schiff der Hilfsorganisation Open Arms hat den Hafen in Larnaca auf Zypern in Richtung Gazastreifen verlassen. Es hat 200 Tonnen Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung in dem Palästinensergebiet an Bord. Über den Landweg gelangt bei weitem nicht genügend Hilfe in den Gazastreifen, wo hunderttausende Menschen an Unterernährung leiden