Neue Wege für Nicole Billa. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Köln - Nicole Billa wechselt im Sommer innerhalb der deutschen Frauen-Fußballbundesliga ablösefrei von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Köln. Die 28-jährige ÖFB-Teamstürmerin unterzeichnete einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag. Das teilten die Kölner am Dienstag mit.

"Ich bin in Hoffenheim mittlerweile in meiner neunten Saison und hatte Bock, etwas Neues zu machen. Der 1. FC Köln hat großes Potenzial und ich möchte bei der Weiterentwicklung mithelfen", sagte Billa. Beim Tabellenneunten trifft sie auf ihre Landsfrauen Jasmin Pal und Celina Degen. Die zweimalige Österreichische Fußballerin des Jahres hat seit 2015 für Hoffenheim in 175 Bundesligaspielen 84 Tore erzielt, in dieser Saison pendelt sie aber zwischen Startelf und Ersatzbank.

Billa hat 98 Länderspiele bestritten und 47 Treffern im ÖFB-Team erzielt. (APA, 12.3.2024)