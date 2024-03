Das Orchester räumte beim Gastspiel im Musikverein Wien am Samstag mit Dirigent Andris Nelsons viel Applaus ab

Andris Nelsons ist Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra und Gewandhauskapellmeister des Gewandhausorchesters Leipzig. AP/Steven Senne

Einem Johannes Brahms wäre das nicht passiert. Erfüllte eine Partitur aus seiner Hand nicht höchste Qualitätsansprüche, hat sie der Rauschebart rückstandslos verbrannt: Nur nichts Mangelhaftes in die (Nach-)Welt setzen! Sein russischer Kollege Pjotr I. Tschaikowski sah das ähnlich, übersah im Fall seines missliebigen Orchesterwerks Der Wojewode allerdings eine Kleinigkeit. Zwar hat er die Partitur nach einer mauen Uraufführung vernichtet, die Einzelstimmen aber überleben lassen – und aus denen haben findige Bastler das posthume Opus 78 geflickt.

Doch so übel ist das gar nicht, wie das Gewandhausorchester Leipzig bewies. Das hat am Wochenende den Wiener Musikverein mit Tschaikowski beschallt und dabei den erwähnten Wojewoden zu einer raren Aufführung gebracht: Die zwölf Musikminuten wurden von ihrem Schöpfer mit rosigen Sehnsuchtsmelodien und tragischen Schallentladungen ausgestattet und schildern ein Eifersuchtsdrama mit tödlichem Peng! am Ende. Dass die Musik danach weiterströmt und erst allmählich im Nichts versickert, ist Beifallsstürmen allerdings eher abträglich.

Dirigent Andris Nelsons räumte am Sonntag dennoch viel Applaus ab. Das war seinem Starstatus zu verdanken und der temperamentvollen Tagesform des Letten sowie den subtilen Qualitäten des Orchesters. Eigenschaften, die in der Sechsten Symphonie, Tschaikowskis tönend-tragischem Lebensrückblick, am stärksten zutage traten.

Da stachelte Nelsons das Blech zu einer dampfhammerartigen Wucht an, da bewies das Ensemble die Elastizität eines Florettkämpfers und brillierte mit einem reichen, fein ausgewogenen Gesamtklang und exzellenten Holz-Soli. Highlight: die Kontraste aus wehen Streicherseufzern und kolossalen Klangattacken im Kopfsatz. Bis zum Schluss fesselndes Monumentalkino für die Ohren. (Christoph Irrgeher, 12.3.2024)