Das vatikanische Strafgericht lehnte die Berufung der beiden Aktivisten ab. IMAGO/VATICAN MEDIA / ipa-agency

Das Berufungsgericht des Vatikans hat am Dienstag die Bewährungsstrafen für zwei Personen bestätigt, die im August 2022 in den Vatikanischen Museen gegen die Klimakrise protestiert hatten. Sie waren im vergangenen Juni zu neun Monaten Gefängnis und hohen Geldstrafen verurteilt worden. Eine 25-jährige Kunststudentin und ein 62-jähriger Krankenpfleger hatten sich im August 2022 in den Vatikanischen Museen am Podest der weltberühmten Laokoon-Skulptur festgeklebt.

Damit wollten sie auf die Folgen der durch Treibhausgasemissionen verursachten globalen Erwärmung aufmerksam machen. Die antike Figurengruppe ist eine der Hauptattraktionen des Museums. Die beiden Aktivisten gehörten der Klimaschutz-Bewegung Ultima Generazione (Letzte Generation - UG) an.

Neben den Bewährungsstrafen wurden die beiden im vergangenen Juni von einem vatikanischen Gericht zur Zahlung von 28.148 Euro Schadensersatz und 3.500 Euro Kosten und Geldstrafen verurteilt, was am Dienstag bestätigt wurde. Die Klimagruppe UG reagierte kritisch auf das Urteil. Dieses sei völlig unverhältnismäßig, da die Statue keinen dauerhaften Schaden erlitten habe, und es stehe im Widerspruch zu den wiederholten Aufrufen von Papst Franziskus an die internationale Gemeinschaft, die Klimakrise anzugehen.

In den vergangenen Monaten sorgte die "Letzte Generation" in Italien immer wieder für Schlagzeilen, etwa mit einer Farbattacke auf den Trevi-Brunnen in Rom. Italien will künftig hart gegen Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten vorgehen, die Monumente beschädigen. So hat die italienische Abgeordnetenkammer vor drei Wochen einen Gesetzesentwurf mit strengen Strafen für Personen verabschiedet, die Sehenswürdigkeiten beschmutzen, zerstören oder verunstalten. Da das von Kulturminister Gennaro Sangiuliano entworfene Gesetzesprojekt bereits im Juli vom Senat gebilligt worden war, ist es in Kraft getreten.

Das Gesetz soll mit strengen Strafen Vandalenakte gegen Kunstwerke, wie sie in den vergangenen Monaten wiederholt begangen worden seien, verhindern, betonte Sangiuliano. Strafen bis zu 60.000 Euro sind vorgesehen. (APA, 12.3.2024)