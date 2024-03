24 Objekte aus dem MAK sollen an den Rechtsnachfolger Zerline Nirenstein gehen, ein Bild von Johann Baptist Reiter an Erben von Robert Kauder

Das MAK (Museum für angewandte Kunst) soll 24 Bilder zurückgeben. imago stock&people

Der Kunstrückgabebeirat hat in seiner 104. Sitzung am heutigen Dienstag drei Empfehlungen beschlossen, wobei man sich in zwei Fällen für eine Restitution aussprach. Dabei handelt es sich um 24 Objekte aus dem MAK - Museum für angewandte Kunst und ein Bild aus der Österreichischen Galerie Belvedere.

Die 24 Objekte umfassen Bücher, Ornamentstiche und ein Porträt der Sammlung von Zerline Nirenstein, die 1942 in Theresienstadt den Tod fand. Das "Bildnis der Frau Barbara Meyer" von Johann Baptist Reiter stammt aus der Sammlung von Robert Kauder, der 1941 ins Ghetto Litzmannstadt deportiert wurde.

Zerline Nirenstein hatte die Objekte ab Mai 1938 dem damaligen Staatlichen Kunstgewerbemuseum geschenkt. Auch wenn es bereits in den 1920er Jahren Schenkungen an die Institution gegeben hatte, wertete der Kunstrückgabebeirat die Übergaben nach dem "Anschluss" Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich in Verbindung mit ihrer Verfolgung und empfahl die dem heutigen MAK überlassenen Objekte zur Rückgabe an ihre Rechtsnachfolger.

Rückgabe an Erben

Der früherer Eigentümer des "Bildnisses der Frau Barbara Meyer", Robert Kauder, hatte in Wien eine Hafnerei betrieben, die im Juni 1938 unter kommissarische Verwaltung gestellt und anschließend "arisiert" wurde. Im Oktober 1941 wurde Kauder mit seiner Frau in das Ghetto Litzmannstadt deportiert, wo beide zu einem unbekannten Zeitpunkt ums Leben kamen. Die Österreichische Galerie ersteigerte das "Bildnis der Frau Barbara Meyer" bereits im März 1939 beim Wiener Versteigerungshaus Adolf Weinmüller. Kurz zuvor hatte Kauder angegeben, nach der "Arisierung" seines Unternehmens "nichts zu seinem Lebensunterhalt zu erhalten". Dementsprechend erachtete der Beirat diese Erwerbung als nichtiges Rechtsgeschäft und empfahl die Übereignung an die Rechtsnachfolger.

Nicht zur Rückgabe empfohlen

Nicht zur Rückgabe empfohlen wurde hingegen eine Reliefplatte mit der Darstellung eines Hörnbläsers aus dem Königreich Benin, das sich im Weltmuseum Wien befindet. Der Fall wurde aufgrund von Eingaben der "Mosse Art Research Initiative" (MARI) sowie der Vertretung der Rechtsnachfolge von Rudolf bzw. Felicia Mosse untersucht. Als früherer Eigentümer steht Friedrich Wolff-Knize fest, dessen NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstsammlung 1947 restituiert wurde. Der "Hornbläser" gelangte 1959 durch Verkauf von Frederic Knizes Sohn wieder ins damalige Völkerkundemuseum.

Ebenfalls wurde eine eventuelle Übereignung an die Rechtsnachfolger nach Felicia und Hans Lachmann-Mosse untersucht. Die in Berlin ansässige Familie wurde im Nationalsozialismus als jüdisch verfolgt; bereits im Mai 1934 wurde die von Rudolf Mosse angelegte Kunstsammlung durch das Versteigerungshaus Rudolph Lepke direkt im Palais Mosse am Leipziger Platz in Berlin zwangsversteigert. Im dazugehörigen Katalog ist auch ein "Flötenspieler" gelistet; aufgrund des Abgleichs der Maße, die laut Beirat "gravierend voneinander abweichen", geht dieser davon aus, dass es sich mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" nicht um die gegenständliche Platte im Weltmuseum Wien handelt, und empfahl diese nicht zur Rückgabe. (12.3.2024)