Zuletzt 34,1 Prozent Reichweite in Vorarlberg. Einstellung nach 47 Jahren, Mitarbeiter würden in anderen Konzernbereichen unterkommen

Das den Vorarlberger Medienmarkt beherrschende Familienunternehmen Russmedia stellt seine Sonntags-Gratiszeitung "Wann & Wo" mit Ende März ein. Die Zeitung erschien seit 47 Jahren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in anderen Konzernbereichen unterkommen, ließ das Unternehmen verlauten. Man setze Sonntags verstärkt auf die gedruckte "Neue Vorarlberger Tageszeitung" sowie das Onlineportal Vol.at als Aboangebote.

Die Media-Analyse wies dem wöchentlichen "Wann & Wo" zuletzt (2022/23) eine Reichweite von 34,1 Prozent in Vorarlberg aus. Die "Vorarlberger Nachrichten" haben mit ihrer Samstagausgabe eine Wochenendreichweite von 44,2 Prozent im Bundesland, die "Neue" mit ihrer Sonntagsausgabe 16,8 Prozent Printreichweite am Wochenende.

Russmedia betont, Vol.at erreiche in Vorarlberg täglich 32,9 Prozent der Menschen. Die "VN" kommen im Wochenschnitt auf täglich 43,4 Prozent der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ab 14 Jahren, die "Neue" täglich zehn Prozent im Bundesland.

Russmedia stellt Sonntags-Gratiszeitung "Wann & Wo" ein. Russmedia

Abo-Fokus

"Wir setzen auch am Sonntag verstärkt auf Abos, in Print und digital", erklärt Geschäftsführer, Eigentümer und Mastermind Eugen A. Russ die Einstellung. "Wir sehen, dass die Gratiszeitung für den Sonntag kein Zukunftsmodell ist." Auch in der Werbevermarktung setzt Russmedia Sonntags auf eine Kombination von "Neue" und Vol.at. (red, 12.3.2024)