Der Däne Andreas Mogensen von der Esa ist nach einem halben Jahr im All wieder auf der Erde, gemeinsam mit einer Kollegin und zwei Kollegen

Die Crew-7: Kosmonaut Konstantin Borisow, Andreas Mogensen (Esa), Jasmin Moghbeli (Nasa) und Satoshi Furukawa (Jaxa) auf dem Rückweg. AFP/NASA/JOEL KOWSKY

Sechs Monate lang war die Crew-7 auf der internationalen Raumstation ISS: In rund 400 Kilometer Höhe umkreiste der Däne Andreas Mogensen von der europäischen Weltraumorganisation Esa die Erde, gemeinsam mit der US-Amerikanerin Jasmin Moghbeli von der Nasa, dem Japaner Satoshi Furukawa (Jaxa) und dem Russen Konstantin Borisow (Roskosmos). Am Dienstag gegen elf Uhr mitteleuropäischer Zeit sind sie zurückgekehrt.

Wie die Nasa mitteilte, landeten sie in einer "Dragon"-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens Space X von Tech-Milliardär Elon Musk im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida. Damit sind zum wiederholten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit den daraus resultierenden starken Spannungen zwischen den USA und Russland Crewmitglieder beider Länder zwischen der ISS und der Erde unterwegs gewesen.

Die Kapsel landete im Atlantik, die Crew wurde per Boot geborgen. AFP/NASA/JOEL KOWSKY

Das zweite Mal im All

Mogensen war der Pilot der Dragon-Kapsel, der erste europäische Pilot eines Dragon-Vehikels. So beendete er seinen zweiten Weltraumaufenthalt.

Die Crew-7 hatte rund ein halbes Jahr an Bord der ISS verbracht und hatte am Montag die Raumstation verlassen – rund eine Woche nachdem ihre Nachfolgecrew eingetroffen war. Die Crew-8 besteht aus den Nasa-Astronauten Matthew Dominick und Michael Barratt, ihrer Kollegin Jeanette Epps sowie dem Kosmonauten Alexander Grebenkin. Für Epps, Grebenkin und Dominick ist es der erste Raumflug, Barratt besucht zum dritten Mal die Raumstation. Zudem befinden sich derzeit noch drei weitere Kosmonauten an Bord des Außenpostens der Menschheit. (APA, red, 12.3.2024)