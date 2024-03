Wenn der Purser einen Lachkrampf hat

Auf einem Edelweiss-Flug von Zürich nach Teneriffa geriet der Kabinenchef bei der finalen Durchsage aus dem Konzept. Das berichtet unter anderem "Aerotelegraph". Sein Lachen steckte die Passagiere an. Der Lachanfall geht jetzt auf Tiktok viral und bereitet auch dort viel Freude. "Wir hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat und dass ...", beginnt der Mann seine Ansprache. Dann stockt er und bricht in Gelächter aus. Die Passagiere klatschen und beginnen ebenfalls zu lachen. "Entschuldigung, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt", fuhr der Chef de Cabine daraufhin fort. Edelweiss erklärte, der Kabinenchef sei durch den Zwischenruf eines Fluggasts aus dem Konzept gebracht worden.

Kaffeemaschine sorgt für ungeplante Landung von Lufthansa-Flieger

Eine rauchende Kaffeemaschine hat dafür gesorgt, dass ein Lufthansa-Flugzeug auf dem Weg von Frankfurt nach Göteborg außerplanmäßig in Hamburg zwischengelandet ist. Das berichtet die APA. Wie ein Lufthansa-Sprecher am Samstag mitteilte, sei der Lufthansa-Flug LH818 am Abend aufgrund einer kurzzeitigen lokalen Rauchentwicklung in der vorderen Bordküche vorsorglich in Hamburg zwischengelandet. Die Cockpitcrew habe eine Luftnotlage erklärt, um eine priorisierte Landung in Hamburg zu bekommen. Der Airbus A319 sei normal gelandet und selbstständig zum Gate gerollt, die Passagiere hätten das Flugzeug normal verlassen, hieß es von der Lufthansa. Die Ursache für die Rauchentwicklung werde nun eingehend von Technikern überprüft. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Kaffeemaschine defekt gewesen. Für Gäste und Crew habe zu keinem Zeitpunkt des Fluges eine Gefahr bestanden. Die Passagiere würden noch am Abend mit einer Ersatzmaschine nach Göteborg weiterfliegen.

Steirer beschwert sich zu oft und bekommt Kreuzfahrtverbot

Die Reederei Aida kennt bei Kritik keinen Spaß. Davon kann ein Steirer ein Lied singen. Was er auch getan hat, und zwar der "Krone": Er buchte im Jänner eine Kreuzfahrt für Mitte März auf die Kanaren sowie die dazugehörigen Flugverbindungen. Doch dazu kam es erst gar nicht. Das Kreuzfahrtunternehmen erteilte ihm ein Haus- und Kontaktverbot. Möglicherweise weil sich der Südsteirer einmal zu viel beschwert hatte. Etwa darüber, dass man ihm im Dezember 2023 ein Bordguthaben versprochen hatte, das er aber erst bekam, als das Schiff bereits in den Zielhafen einlief. Und somit wertlos war. Er beschwerte sich auch, weil er sich an einem "verunreinigten" Brot einen Zahn ausbiss. Und darüber, und das klingt nicht gar nicht mehr harmlos, weil ihm bei einem anderen Aufenthalt statt destillierte Wassers Spülmittel verabreicht wurde. Immerhin wurden dem enttäuschten Mann die Kosten für die geplante Reise im März zurückerstattet.