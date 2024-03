"Der Hund opfert sich für dich und du dich für den Hund. Das ist ein faires Geben und Nehmen, was man von einem Menschen normalerweise nicht bekommt", sagt ein Hundebesitzer. "Man soll nichts vermenschlichen, aber die Tiere habe ich lieber als so manche Menschen", meint ein anderer. Im neuen ORF-"Schauplatz" geht es am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF um Menschen, die vieles, wenn nicht gar alles in Kauf nehmen würden, damit es ihre Vierbeiner gut haben.

"Mein Liebling kriegt alles" nennt Reporterin Gudrun Kampelmüller ihre Sendung über diese unbändige Tierliebe. Derzeit leben in Österreichs Haushalten rund zwei Millionen Katzen und 766.000 Hunde, rechnet sie vor. Für viele dieser Tierhalter sind ihre Hunde oder Katzen nicht nur Haustiere, sondern vor allem wertvolle Familienmitglieder. Diese Tierliebe kann ganz schön ins Geld gehen und ist mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Die Hunde Miss Sophie und Fräulein Fanny haben einen eigenen Hundeblog, Frauli Daniela Aigner schreibt für sie. Foto: ORF

Hunde als "Lebensretter"

In Klosterneuburg trifft Kampelmüller die Pudeldamen Miss Sophie und Fräulein Fanny, die Hundeeltern Daniela und Peter planen gerade eine Reise nach Venedig, freilich nicht ohne die beiden Mädchen. "Veuve & Wuff" heißt ihr Blog, dort schreibt Frauchen Daniela als ihre Lieblinge über schweres Hundeleben oder zu wenige Leckerlis. Für sie sind die Hunde "Lebensretter", Miss Sophie habe sie aus einer schweren Depression geholt. Die Beschäftigung mit den Hunden gibt ihrem Tag Struktur und ist Therapie, sagt sie.

In der Gemeinde Großkrut betreibt Claudia eine Katzenpension, sie kennt alle Tiere beim Namen. Die Katzen können hier in Einzel- oder in Gruppenhaltung untergebracht werden, "der Kunde ist König, und in meinem Fall ist die Katze der Kunde", sagt sie. 14,50 Euro kostet hier ein Tag für die Katze in Gruppenhaltung, für die Einzelhaltung muss man mit 23,50 Euro rechnen.

Im Wienerwald trifft Gudrun Kampelmüller einen Tierhalter mit zwei Bulldoggen, die Hunde bedeuten im alles, "sie sind die Quelle ehrlicher Emotionen". Und mit Hund Benny und Besitzerin Andrea werden wir Zeugen eines Dogdance, das Duo ist auch schon bei Staatsmeisterschaften angetreten. Im Garten wird aber nicht nur getanzt, sondern auch geturnt, Agility-Training heißt das. Den Tieren und auch den Besitzerinnen und Besitzern macht es Spaß.

Vegane Leckerlis

Eine Biologin und Hundebesitzerin erzeugt handgemachte vegane Hundeleckerlis, die Nachfrage ist groß. Viele Hunde hätten Allergien, ihr eigener – die Hündin Emmi – leidet unter einer Glutenunverträglichkeit. So richtig viel Geld geben einige Hundebesitzer für die Outfits ihrer Lieblinge aus, die Wertschätzung gegenüber einem Haustier sei definitiv gestiegen, sagt eine Unternehmerin, sie betreibt ein Geschäft für Hundezubehör. "Wenn ich meiner Oma erzählen würde, dass Leute zehn verschiedene Outfits kaufen, würde sie nur den Kopf schütteln", sagt sie. Das Geschäft laufe gut, sie beobachtet einen Trend zu höherwertigen Produkten. 73,50 Euro kostet etwa ein neuer Fleecepullover für Hund Stella, kein Problem für die Besitzerin.

Hundegeburtstag: Für den Liebling gibt es eine eigene Hundetorte aus Emily's Dog Bakery. Foto: ORF

Geburtstagstorte für den Hund

In Oberösterreich hat sich Katzenverhaltenstrainerin Daniela auf die Behandlung von kranken Katzen spezialisiert. "Auch mit Beeinträchtigung ist ein lebenswertes Leben möglich", sagt sie, "das ist es ja für Menschen auch." In Wien-Liesing findet ein Hundeweihnachtsmarkt statt. Dort gibt es Cupcakes und Torten, freilich für die Hunde und nicht für die Besitzer. "Manche zelebrieren den Geburtstag des Hundes wie einen Kindergeburtstag", erzählt die Gründerin von Emily's Dog Bakery. Ihre Torten gibt es in verschiedensten Geschmacksrichtungen, inklusive Verzierung in Rosa oder Hellblau.

Viel los ist im Katzencafé im siebenten Bezirk in Wien, Natascha Bergmann hat sich mit vier Katzen selbstständig gemacht. "Mich beruhigen Katzen sehr", sagt eine Besucherin, auch die Kinder freuen sich über die Möglichkeiten, hier mit den Tieren zu spielen. Gudrun Kampelmüller besucht für ihre Reportage auch ein Wellnesshotel, dort ist alles abgestimmt auf Hunde inklusive zahlreicher Aktivitäten und Angebote für die Vierbeiner, darunter eine Aromatherapie für Hunde oder eine eigene Speisekarte, gewählt werden können etwa Menüs namens Verwohntes Schoßhündchen oder auch Bunter Hund.

Karin Bergmayer und ihr Mann mit ihrem Mops Lola, sie betreiben in Wien-Meidling den Shop Mopsfidel. Foto: ORF

Mode für Möpse, Chips zum Teilen

"Meine Fans kommen von überall her", sagt Mopsliebhaberin Karin Bergmayer, am Meidlinger Markt in Wien betreibt sie ihr Geschäft für Zubehör und Mode für Möpse seit mittlerweile 13 Jahren. Bei ihr gibt es "nur funktionelle, hochwertige Hundesachen zu kaufen", sagt sie, "keinen Blödsinn oder Kleidchen für Hunde", das findet sie überzogen. Aber: "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos."

Dass Tierliebe erfinderisch macht, beweist auch Hundebesitzer Thomas. Er hat ein Produkt namens Buddysnack erfunden. Das sind salzfreie Biokartoffelchips, die Menschen und Hunde essen können, er will "mit seinem Hund auf Augenhöhe teilen", sagt er, "weil Teilen ein wichtiger Aspekt in der Beziehung ist". Und so teilt er mit seinem Hund Bett, Couch, Badewanne – und eben auch die Chips. Und im Wiener Admiral-Kino dürfen bei Spezialvorführungen Hunde mit in den Kinosaal. Welcher Film stand beim "Schauplatz"-Dreh dort auf dem Programm? Disneys "Susi und Strolch". (Astrid Ebenführer, 14.3.2024)

Jeden ersten Donnerstag im Monat kann man in Wien mit seinem Hund ins Admiral-Kino gehen. Foto: ORF