Er sang den Welthit "All by Myself" als Erster und trug "Hungry Eyes" zum Soundtrack des Kultfilms "Dirty Dancing" bei: Nun ist der US-Sänger Eric Carmen im Alter von 74 Jahren gestorben. "Unser sanfter, liebender und talentierter Eric ist dieses Wochenende im Schlaf gestorben", schrieb seine Frau Amy Carmen am Dienstag auf der offiziellen Website des Sängers.

Er sei "sehr froh gewesen zu wissen, dass seine Musik jahrzehntelang Menschen berührt hat und sich in ihre Erinnerung eingeprägt hat", fügte die Witwe hinzu. Zugleich bat sie die Fans, "die Intimsphäre der Familie zu respektieren, während wir über unseren enormen Verlust weinen". Wo und woran Eric Carmen starb, teilte seine Witwe nicht mit.

Carmen war 1949 in Cleveland im Bundesstaat Ohio zur Welt gekommen und hatte seine Musikkarriere in den 70er Jahren mit der Rockband "The Raspberries" begründet, die sich fünf Jahren später auflöste, um sich 2004 wieder zu vereinigen.

Carmen wurde vor allem durch seinen Hit "All by Myself" von 1975 bekannt, der später durch Celine Dion zum Welthit wurde. Mit "Hungry Eyes" schaffte er es 1987 in den Soundtrack des Tanzfilm-Klassikers "Dirty Dancing" mit Patrick Swayze und Jennifer Grey. Der Song "Almost Paradise" für den Film "Footloose" von 1984, an dem er als Co-Autor beteiligt war, brachte Carmen eine Grammy-Nominierung ein. (APA, 12.3.2024)