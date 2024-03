Wir beantworten gerne ehrlich und aus der Praxis, was bei uns gut funktioniert, was wir empfehlen können, und was nicht. Wir sind echte, technisch affine E-Fahrer und würden gerne gemeinsam mit anderen echten Praktikern die Vorteile und Grenzen der E-Mobilität für Interessierte ausloten - und selbst von anderen Praktikern lernen.