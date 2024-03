Der Sieg auf der Normalschanze ging an den Japaner Kobayashi. ÖSV-Adler Kraft wurde Fünfter und führt in der Raw-Air-Reihe 20 Punkte vor dem Norweger Forfang

Jan Hörl sicherte sich einen Podestplatz in Trondheim. EPA/Geir Olsen

Trondheim – Skisprungstar Stefan Kraft hat auf der neuen Normalschanze von Trondheim seinen nächsten Podestplatz als Fünfter zwar verpasst, die Führung in der Raw Air baute der Salzburger aber dennoch aus. Mit dem drittplatzierten Jan Hörl stand am Schauplatz der WM 2025 am Dienstag ein anderer Österreicher auf dem Stockerl. Der Sieg ging an Krafts ersten Gesamtweltcup-Verfolger Ryoyu Kobayashi, der Japaner gewann 0,9 Punkte vor Peter Prevc (SLO) und 1,9 vor Hörl.

Am Mittwoch wird auf der ebenfalls neu gebauten Großschanze von Trondheim gesprungen. In diesen Wettkampf geht Kraft in der Raw-Air-Wertung mit nunmehr 20 Punkten Vorsprung auf Norweger Johann Andre Forfang als deutlicher Spitzenreiter. Es stehen noch vier Bewerbe aus. Im Gesamtweltcup schmolz der Vorsprung des elffachen Saisonsiegers Kraft auf Kobayashi etwas, er liegt bei noch fünf zu absolvierenden Konkurrenzen dennoch komfortable 221 Zähler vor dem Japaner.

Das Podium von links nach rechts: Peter Prevc, Ryoyu Kobayashi und Jan Hörl. AP/NTB/Geir Olsen

Kraft: "Es wollte nicht sein"

Kraft verbesserte sich mit einem starken Finalsprung vom achten Platz noch um drei Positionen. "Ich habe gehofft, dass es noch weiter nach vorne geht, aber es wollte nicht sein, es ist auf der Kleinen sehr eng. Schade, dass es nicht fürs Stockerl gereicht hat", sagte Kraft, dem 2,3 Punkte auf Podestplatz Nummer 18 des Winters fehlten.

Hörl machte im zweiten Durchgang einen Platz gut und kam zum siebenten Mal in diesem Winter unter die besten drei. "Ich bin megahappy mit dem dritten Platz. Das Stockerl war das Ziel. Das stärkt das Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte Hörl. (APA, 12.3.2024)

Ergebnisse Skisprung-Weltcup vom Dienstag in Trondheim - Normalschanze:

Männer:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 280,9 Punkte (106 m/99 m)

2. Peter Prevc (SLO) 280,0 (102,5/97,5)

3. Jan Hörl (AUT) 279,0 (102/102,5)

4. Andreas Wellinger (GER) 277,6 (101,5/99,5)

5. Stefan Kraft (AUT) 276,7 (99,5/103,5)

6. Philipp Raimund (GER) 274,7 (101/101,5).

Weiter: 8. Daniel Huber 271,3 (103/101) - 14. Daniel Tschofenig 263,1 (102/100) und Michael Hayböck (99/100) - 18. Manuel Fettner 259,5 (100,5/100,5)

Weltcup-Gesamtwertung (27 von 32 Bewerbe):

1. Kraft 1.783 Punkte

2. Kobayashi 1.562

3. Wellinger 1.387

4. Hörl 1.060.

Weiter: 6. Hayböck 767 - 11. Fettner 660

Raw Air (5 von 9 Bewerben):

1. Kraft 1.050,2 Punkte

2. Johann Andre Forfang (NOR) 1.030,1

3. Hörl 1.027,2.

Weiter: 6. Hayböck 995,5