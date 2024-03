Das Paketaufkommen der gelben Post steigt und steigt, vor allem Sendungen aus China werden mehr. APA/ROBERT JAEGER

Wien – Das Superwahljahr 2024 wird der Österreichischen Post AG nicht zum Nachteil gereichen. Denn die Wahlkampfaktivitäten für Europa- und Nationalratswahlen werden den unter Druck stehenden Sektor Brief- und Werbepost wohl aufpeppen. Einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erwartet der scheidende Post-Chef Georg Pölzl aufgrund der Wahlen.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2023 war das Sendungsvolumen im Monopolbereich in Österreich um sechs Prozent zurückgegangen, und von den 2,74 Milliarden Euro an Umsatzerlösen des Post-Konzerns kamen nur mehr 43 Prozent aus dem Sektor Brief, der auch Werbepost inkludiert. Das liegt am anhaltenden Wachstum des Paketbereichs, der nicht zuletzt aufgrund der Zunahme an Importsendungen aus China im Privatkundengeschäft insgesamt wächst und seine Position als tragende Säule mehr und mehr ausbaut. Der Paketumsatz stieg um 16,6 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro.

Zum Anstieg des Konzernumsatzes um 8,7 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro trug freilich auch die Erhöhung des Briefportos bei, der Eco-Brief kostet seit September 95 Cent statt 81 Cent. Insgesamt zeichnete Pölzl im Lichte der hohen Inflation, der wirtschaftlichen Rezession und der Krise des stationären Handels ein durchwachsenes Bild.

Weniger Briefe, Bank im Aufbau

Auf der Habenseite verbucht die Post auch gestiegene Einnahmen durch die hauseigene Bank99, die zum Filialgeschäft ressortiert. Allerdings räumte der Post-Chef ein, dass es noch einige Jahre dauern werde, bis die Bank des gelben Riesen eine positive Bilanz legen werde. "Weniger als fünf", grenzte Pölzl die Wartezeit ein. Das Plus beim Betriebsergebnis (Ebit) belief sich im Vorjahr auf 49 Prozent, dadurch verringerte sich aber lediglich der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 13,7 Millionen Euro. Mit einem Umsatzplus von 37,6 Prozent auf 168,6 Millionen Euro zeigte sich Pölzl mit der Division Filialen und Bank zufrieden. Der Bereich Brief und Werbepost hingegen schrumpfte um 2,3 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro.

Die Post-Tochter in der Türkei, der Paketdienstleister Aras Kargo, ist noch immer von Kursschwankungen der Türkischen Lira und der sehr hohen Inflation belastet, bilanziert werde deshalb nach einem "Hyperinflation-Standard", betonte der Post-Chef, wobei das Ebit im Vorjahr von Sondereffekten im Volumen von 13,6 Millionen Euro belastet war. Heuer erhöhte sich das Betriebsergebnis geringfügig auf 89,5 Millionen Euro, wobei im vierten Quartal ein Rückgang um 4,5 Prozent auf 28,8 Millionen Euro zu verbuchen war.

Das Konzernergebnis stieg geringfügig auf 190 Millionen Euro. Operativ, also vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), verdiente die Post mit 391,6 Millionen Euro um fünf Prozent mehr als im Jahr 2022. Der von der Staatsholding Öbag dominierten Hauptversammlung wird der Post-Vorstand eine Anhebung der Dividende von 1,75 auf 1,78 Euro je Aktie vorschlagen.

Die zu fast 53 Prozent im Eigentum der öffentlichen Hand stehende Post beschäftigt in Österreich rund 17.000 Mitarbeiter, davon 4.000 Beamte. Weitere 10.000 Beschäftigte sind bei Auslandstöchtern.

Für den langjährigen Post-Chef Georg Pölzl war dies nach 15 Jahren an der Spitze die letzte Bilanzpressekonferenz, er geht am 1. Oktober 2024 in Pension. Sein Nachfolger steht bereits fest, er kommt aus dem Vorstand: Finanzvorstand und Generaldirektor-Stellvertreter Walter Oblin übernimmt das Steuerrad. Er verantwortet die Division Brief und Werbepost. (Luise Ungerböck, APA, 13.3.2024)