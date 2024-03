Rafael Benitez muss Celta Vigo verlassen. AFP/MIGUEL RIOPA

Vigo/Rom – Der spanische Fußball-Erstligist Celta Vigo hat sich am Dienstag von Trainer Rafael Benitez getrennt. Nach der 0:4-Niederlage gegen Tabellenführer Real Madrid am Wochenende liegt die Mannschaft mit 24 Punkten aus 28 Spielen auf Platz 17 in der Tabelle und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Der 63-Jährige, der bereits Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand und Chelsea trainierte, war erst seit Beginn dieser Saison im Amt.

Als Nachfolger wurde mit Claudio Giraldez der bisherige Coach der zweiten Mannschaft eingesetzt. Der 36-jährige Spanier wird bereits am Sonntag im Liga-Auswärtsduell beim FC Sevilla erstmals als verantwortlicher Trainer auf der Bank sitzen.

Sarri verlässt wohl Lazio

Auch der italienische Erstligist Lazio Rom muss sich einen neuen Trainer suchen. Der bisherige Coach Maurizio Sarri verkündete nach einem Bericht der Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" und anderer italienischer Medien am Dienstag seinen Abschied. Der 65-jährige Italiener trainierte den Tabellen-Neunten der Serie A seit Sommer 2021. Zuletzt gab es das Aus im Champions-League-Achtelfinale und in der Liga drei Niederlagen in Folge, darunter am Montag ein 1:2 gegen Udinese.

Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Der angeblich mit vier Millionen Euro pro Jahr dotierte Vertrag beim zweiten großen italienischen Hauptstadtverein neben der AS Roma hatte eigentlich eine Laufzeit bis Mitte 2025. Sarri habe aber bereits seinen Spind geräumt, schrieb die "Gazzetta". Als Nachfolger ist auch der ehemalige Lazio-Stürmer und deutsche Weltmeister von 2014, Miroslav Klose, im Gespräch. Der 45-Jährige ist seit dem Ende seiner Tätigkeit beim SCR Altach Mitte März 2023 nicht mehr als Trainer tätig gewesen. (APA, Reuters, red, 12.3.2024)