Raphinha beweist seine Beweglichkeit. AFP/LLUIS GENE

Barcelona – Der FC Barcelona hat erstmals seit 2020 wieder einmal das Viertelfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Die Katalanen behielten am Dienstagabend im Estadi Olímpic Lluís Companys gegen SSC Napoli dank Toren von Fermin Lopez (15.), Joao Cancelo (17.) und Robert Lewandowski (83.) mit 3:1 die Oberhand und setzten sich nach dem Hinspiel-1:1 mit 4:2 durch. Die Truppe des im Sommer scheidenden Trainers Xavi kann so eine schwache Saison vielleicht in der "Königsklasse" retten.

Das Parallelspiel Arsenal gegen Porto ging in die Verlängerung, nachdem die Engländer das 1:0 aus dem Hinspiel nach 90 Minuten egalisiert hatten. Leandro Trossard traf in der 41. Minute.

Schneller Doppelpack

Barcas Coach verhalf dem 17-jährigen Pau Cubarsi in der Innenverteidigung zu seinem Champions-League-Debüt, vorne stürmte mit dem 16-jährigen Supertalent Lamine Yamal ein Noch-Jüngerer. Der setzte auch gleich zu Beginn einen Abschluss drüber (2.). Danach rückte der 20-jährige Fermin Lopez dreimal innerhalb kurzer Zeit in den Mittelpunkt. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten (9., 13.) konnte er sich auf das Sprichwort, "aller guten Dinge sind drei", verlassen. Eine Raphinha-Hereingabe in den Rückraum landete beim ungedeckten Spanier, der aus zwölf Metern ins Eck abschloss.

Zwei Minuten später leitete Yamal einen Bilderbuchkonter ein. Raphinha hatte zwar noch bei einem Stangenschuss Pech, dafür versenkte Joao Cancelo den Abstauber im Netz. Vieles deutete zu dem Zeitpunkt auf eine klare Angelegenheit hin, ehe die Italiener nach einer Stunde zurück ins Spiel kamen. In einer ähnlichen Aktion wie Barcas 2:0 spielte Matteo Politano in den Rückraum zu Amir Rrahmani, der in der Nähe des Elfmeterpunktes erfolgreich abschloss. Den Ausgleich verhinderte Barca-Goalie Marc-Andre ter Stegen bei einem Di-Lorenzo-Kopfball (37.).

Arsenals Martin Ödegaard artistisch. Reuters/Action Images/Andrew Boyers

Nach Wiederbeginn gaben die Neapolitaner von Beginn an den Ton an. Khvicha Kvaratskhelia zielte knapp vorbei (47.), bei einem Duell von Victor Osimhen mit Cubarsi im Strafraum blieb der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Danny Makkelie aus (50.). Auch in der Folge blieb es für die Hausherren eine Zitterpartie, sie hatten auch bei einem Kopfball von Jesper Lindström Glück, der aus bester Position danebenging (80.). Das rächte sich fast postwendend. Der sonst wenig in Erscheinung getretene Lewandowski musste den Ball nach Vorarbeit von Sergi Roberto nur noch über die Linie drücken.

Die Spanier bauten ihre ungeschlagene Pflichtspielserie auf neun Partien aus, dabei schauten auch sechs Siege heraus. Napoli wurde wie auch 2020 im CL-Achtelfinale und 2022 im Europa-League-Sechzehntelfinale in die Schranken gewiesen. Die Italiener kassierten im sechsten Spiel unter Neo-Trainer Francesco Calzona die erste Niederlage und damit eine ganz bittere noch dazu. In der Liga hinkt der Club als Siebenter nach 28 Runden ganz deutlich den Erwartungen hinterher. (APA, red, 12.3.2024)

Ergebnisse der Fußball-Champions-League vom Dienstag - Achtelfinale/Rückspiele:

FC Barcelona - SSC Napoli 3:1 (2:1)

Tore: Fermin Lopez (15.), Joao Cancelo (17.), Lewandowski (83.) bzw. Rrahmani (30.).

Hinspiel: 1:1 - Barcelona mit dem Gesamtscore von 4:2 im Viertelfinale.